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健康活力好媽媽／鄭靜雯養育4子女 社區散播愛

記者劉子為／洛杉磯報導
鄭靜雯的愛不僅給予四個孩子，更無私散播在更廣闊的公眾世界裡。（受訪者提供）
鄭靜雯的愛不僅給予四個孩子，更無私散播在更廣闊的公眾世界裡。（受訪者提供）

熱心公益並樂此不疲，「好媽媽」鄭靜雯（Vivian Chan）的愛不僅給予四個孩子，更無私散播在更廣闊的公眾世界裡。她在上世紀70年代隨父母從香港移民美國，早年從事建築管理，也參與餐廳經營，目前活躍在南加的社會服務領域，是一名資深社區義工，深耕家長教育並活躍在多個家庭教師協會（Parent-Teacher Association），歴任加州家長教師協會第一區華裔主席，因為她相信給予與奉獻的力量。

鄭靜雯養育四個小孩，老大39歲、最小的孩子26歲。她表示，在擔任的所有角色中，最喜歡的就是成為母親並陪伴孩子。 鄭靜雯說，為人家長，也是需要學習的過程，她很幸運的擁有一位好老師——她的母親，從小就言傳身教，激勵她過富有同情心和堅韌的生活，並在育兒上給予許多幫助。鄭靜雯並不是一位虎媽，她希望孩子把人生當作一場旅程，並充分享受其中，她從來不會逼迫孩子做選擇，而是引導孩子追尋自己的理想，並在孩子明確目標時給予充分支持。鄭靜雯認為，家長不需要是完美的，但需要和孩子一同學習成長。

如此陽光積極且樂於奉獻的鄭靜雯，曾經也遭遇不幸。在她小女兒三歲時，鄭靜雯患上乳腺癌，讓她陷入擔憂和恐懼中。在至暗時刻，大女兒對她說，「媽媽你要勇敢，才能繼續愛我們」，因為不想缺席孩子們的成長，鄭靜雯意志力變得更頑強，最終戰勝癌症。在抗癌期間，鄭靜雯也得到許多來自社會公益組織的關愛，為回饋這些幫助，她在恢復健康後，加入美國癌症協會，並組織許多公益活動，包括讓義工寫愛心卡片，送給有需要的癌症病患。

鄭靜雯堅信「給予就是收穫」，她一直致力改善他人生活，除在美國癌症協會做社會服務，她還活躍在家庭教師協會，參與政策制定和家長教育，幫助華裔家庭融入美國主流社會。此外，她還是優優劇團執行長，從一名小義工做起的她，不斷努力用自身的人脈和資源，幫助劇團擴大影響力。

談到對「好媽媽」的理解，鄭靜雯認為，好媽媽需要根據孩子不同時期的需求，提供不同的支持。她指出，在孩子很小時，只能依賴家長生存，家長需要盡力給予安全感；伴隨孩子長大，其生理上對家長的需求會變小，這時家長需要給予更多精神上的支持，成為孩子的良師益友。鄭靜雯認為，好媽媽能給予孩子輕鬆和自由的愛，讓孩子願意與之交流，要尊重孩子的選擇，並且信任孩子，相信他們能創建屬於自己的美好人生。

癌症 華裔 加州

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