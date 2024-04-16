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時薪法甫生效 炸雞店將在洛開30家

洛杉磯訊
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles網頁）
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles網頁）

在快餐店最低時薪法生效引發討論之際，加州即將有一家新的炸雞速食餐廳進駐。南方風味炸雞連鎖品牌Bojangles近日宣布，將在2025年進軍南加州，並率先在洛杉磯縣開設30家分店。

Bojangles以品類多樣的炸雞和風味獨特的餅乾（biscuits）廣受歡迎。該品牌源於北卡羅來納州（North Carolina）的夏洛特市（Charlotte）。該公司15日表示，目前已與洛杉磯縣30個代理商談妥合作，包括Franchisee Lorenzo Boucetta，Poulet Brothers, LLC.等，最早於2025年初期陸續開設分店。

代理商Franchisee Lorenzo Boucetta表示，「當我第一次了解到Bojangles時，我立刻意識到我想要成為該品牌的一部分。美味的炸雞，餅乾，早餐，加上如今美國強勁的經濟，使我不假思索地加入該品牌。」

Bojangles目前在全美有超過800家連鎖店，該品牌的第一家店開設於1977年，截至目前，在全美16個州均有分店，包括北卡州和南卡州分別有349家、149家分店，喬治亞州有106家分店。該公司表示，除了洛杉磯縣，也將在加州其他地區開展合作。

Bojangles提供多種炸雞、漢堡、餅乾，包括小龍蝦口味炸雞，藍莓餅乾、紅薯派等。

加州 洛杉磯 北卡羅來納州

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