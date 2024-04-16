我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

山區積雪超標 足供洛杉磯今年7成用水

編譯胡立宗／綜合報導
東內華達山脈積雪超標103%。（美聯社）
東內華達山脈積雪超標103%。（美聯社）

洛杉磯水電局（LADWP）近日表示，因為東內華達山脈的積雪已經達到平常水準的103%，因此單是由洛杉磯引水道（Los Angeles Aqueduct）供應的水量，已足以滿足洛杉磯都會區2024年用水量的70%。

加上自去年秋季蒐集儲存的雨水已達300億加侖，水電局認為還可滿足20%的需求，因此剩下的部分只要靠地下水、回收水，以及向南加大都會供水區購水即可。

水電局每年2月至4月都會調查東內華達山脈五個雪水來源的狀況，今年調查的結果在4月12日公布。水電局總經理與首席工程師Martin Adams表示，這個冬季的積雪量已然超標，因此引水道可以穩定滿足年需求量的70%，也就是1140億加侖，相當於20萬7000個家庭的年用水量。

另外，莫諾湖（Mono Lake）等水源地的進水量也很穩定，4月1日的湖面海拔已達6383.7呎，自2022年以來已經升高5呎以上。不過，Martin Adams雖然對今年的供水量感到安心，但他還是提醒用水人注意節水，因為氣候變遷帶來的天氣驟變（climate whiplash）還是會影響未來的供水情形。

洛杉磯 南加大 大都會

上一則

加州死於新冠4年變化大 7成逾75歲、白人多於西裔

下一則

斧標驅風油 美國蘇氏藥業全美總經銷

延伸閱讀

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家
消防新兵培訓路上幫忙處理交通事故 卻不幸身亡

消防新兵培訓路上幫忙處理交通事故 卻不幸身亡
霍克曼：賈斯康玩弄政治 90%員工不滿

霍克曼：賈斯康玩弄政治 90%員工不滿
黃若作曲編劇現代「山海經」 洛杉磯首秀

黃若作曲編劇現代「山海經」 洛杉磯首秀
春寒料峭 11州發布風暴警報 新英格蘭地區恐積雪2呎

春寒料峭 11州發布風暴警報 新英格蘭地區恐積雪2呎
好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家