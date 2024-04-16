山區積雪超標 足供洛杉磯今年7成用水

東內華達山脈積雪超標103%。（美聯社）

洛杉磯 水電局（LADWP）近日表示，因為東內華達山脈的積雪已經達到平常水準的103%，因此單是由洛杉磯引水道（Los Angeles Aqueduct）供應的水量，已足以滿足洛杉磯都會區2024年用水量的70%。

加上自去年秋季蒐集儲存的雨水已達300億加侖，水電局認為還可滿足20%的需求，因此剩下的部分只要靠地下水、回收水，以及向南加大 都會供水區購水即可。

水電局每年2月至4月都會調查東內華達山脈五個雪水來源的狀況，今年調查的結果在4月12日公布。水電局總經理與首席工程師Martin Adams表示，這個冬季的積雪量已然超標，因此引水道可以穩定滿足年需求量的70%，也就是1140億加侖，相當於20萬7000個家庭的年用水量。

另外，莫諾湖（Mono Lake）等水源地的進水量也很穩定，4月1日的湖面海拔已達6383.7呎，自2022年以來已經升高5呎以上。不過，Martin Adams雖然對今年的供水量感到安心，但他還是提醒用水人注意節水，因為氣候變遷帶來的天氣驟變（climate whiplash）還是會影響未來的供水情形。