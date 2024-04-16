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內陸華人聯誼會採橙助弱勢 經文處、國會議員支持

記者啟鉻／河濱報導
內陸華人聯誼會公益採橙活動大合影。（記者啟鉻／攝影）
內陸華人聯誼會公益採橙活動大合影。（記者啟鉻／攝影）

內陸華人聯誼會（Inland Chinese Association，ICA）13日舉辦採橙義賣活動，收益用於扶助社區弱勢群體。駐洛杉磯台北經文處紀欽耀處長代表經文處捐助善款。國會第39選區日裔聯邦眾議員高野（Mark Takano）、加州眾議會第50選區眾議員瑞伊絲（Eloise Reyes）應邀參加。ICA會長謝朝翰（Julian Hsieh）表示，採橙義賣活動已持續八年，所募集善款全部用作社區慈善，未來內陸急難救助協會也將參與社區扶助弱勢家庭。

經文處紀欽耀（右）向ICA會長謝朝翰（左）捐贈善款支票。（記者啟鉻／攝影）
經文處紀欽耀（右）向ICA會長謝朝翰（左）捐贈善款支票。（記者啟鉻／攝影）

八年前ICA開辦採橙義賣活動，並獲得民眾熱烈響應。每年一次採摘義賣都募集一定數量善款，扶助社區弱勢群體以及為學區弱勢家庭學生購買書包、鞋子等用品。採摘活動在前會長廖日山的橙園舉辦，這裡約有500棵橙橘樹，除了籌集善款，也為體驗採摘的民眾帶來樂趣。ICA前會長李恩慶夫婦是活動積極倡導者，李恩慶表示，ICA採摘義賣活動影響力不斷擴大，有來自很遠地方的居民參與。

現任會長謝朝翰表示，自八年前開始，從橙園採摘義賣獲得的善款都全部用於當地社區輔助弱勢群體，ICA還設立專項慈善基金，幫助其他區域的弱勢家庭，比如為聖伯納汀諾市學區低收入家庭學生購買學習用品。希望未來將捐助活動擴大規模。同時ICA成立了內陸急難救助協會，2024年計畫對內陸遭遇家暴虐待受害者提供幫助，充分發揮聯誼會作用，不只照顧到成人，也能關注到孩童。

採摘活動現場。（記者啟鉻／攝影）
採摘活動現場。（記者啟鉻／攝影）

紀欽耀處長代表經文處為ICA慈善捐款3000美元。紀欽耀表示，自2019年開始，經文處就參與ICA的慈善採橙義賣活動，支持ICA幫助弱勢家庭學生計畫，並希望這項捐款能夠幫助更多學生。當天經文處有不少工作人員也來採摘，感覺活動非常有意義。

聯邦眾議員高野對ICA多年扶助社區弱勢群體給予高度評價。他表示，與社區的關係不僅僅是提供和給予，更重要的是彰顯一種精神、平等和服務，令人真正發自內心的感動。

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