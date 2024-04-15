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霍克曼：賈斯康玩弄政治 90%員工不滿

記者劉子為/洛杉磯報導
霍克曼的競選口號指出，賈斯康正在玩弄政治，不為居民的安全負責。（受訪者提供）
霍克曼的競選口號指出，賈斯康正在玩弄政治，不為居民的安全負責。（受訪者提供）

新一屆洛杉磯縣檢察長人選，目前鎖定在現任賈斯康（George Gascón）與挑戰者霍克曼（Nathan Hochman）之間，結果將在11月揭曉。目前兩人正展開激烈角逐，霍克曼在接受本報專訪時，對賈斯康在位期間的政績表示失望，並回應賈斯康對他的攻擊。霍克曼聲明，如若當選，會改變賈斯康現行的多項政策，重建洛杉磯縣公共安全。

霍克曼指出，與賈斯康相比，他最大優勢之一是34年的起訴和辯護經驗，賈斯康並沒有作為檢察官起訴過案件。同時，霍克曼認為，賈斯康在業績上的失敗有目共睹，2020年賈斯康上任以來，洛杉磯縣暴力犯罪案不斷上升，包括零元購、入室盜竊、打砸搶等，許多居民表示，出門會感到更害怕。霍克曼還指出，因為保險政策的複雜，許多被洗劫的居民和商家，會選擇不報案，真實的犯罪率，可能更糟糕。

此前，賈斯康曾針對霍克曼獨立（無黨派傾向）的政治背景做出批評，表示霍克曼當選後，會忽視少數群體利益。對此，霍克曼表示，他曾經是民主黨籍，之所以後來選擇無黨派，是因為認為做為檢察官，需要更中立視角，而不是玩弄黨籍政治。霍克曼指出，賈斯康曾是共和黨籍，真要計算，霍克曼作為民主黨的時間，是長于賈斯康的。霍克曼說，「賈斯康用政治衡量誰該坐牢，而他只看證據和事實」。

此外，賈斯康還批判霍克曼若當選，會採用嚴刑。霍克曼回應，他不會採取嚴刑，但也不會像賈斯康一樣少刑，給罪犯過多自由。霍克曼指出，在賈斯康現行政策下，有很多犯罪都不會被起訴，罪犯能「光明正大」地逃之夭夭，這種做法讓居民感到不安全。霍克曼引用調查數據表示，洛縣有三分之二的居民認為，公共安全在變得更糟糕。

霍克曼表示，賈斯康的失敗，還體現在員工對他的不信任。調查顯示，洛杉磯縣檢察長辦公室（LADA）超90%的員工都對賈斯康表示不滿，認為賈斯康做的不好。霍克曼指出，他若當選，一定能用豐富的管理經驗，與所有檢察官合作，這些員工才是LADA最寶貴的財富。

根據市調公司WPA Intelligence最近進行的民調，在正負3.4%的統計誤差下，霍克曼以44%的支持度，領先賈斯康的23%。對此，霍克曼表示，優勢不會讓他放鬆，而是會更努力工作，希望能在11月的決選中擊敗賈斯康。霍克曼認為，該民調的領先，顯示民眾對他的信任，賈斯康是一個政治玩家，而他只會做好檢察長的職責，關注事實和法律。霍克曼有信心利用他的司法經驗、管理才能帶領LADA，全方位支持LADA的檢察官們，打造更安全的洛杉磯縣。

霍克曼表示，若能當選，他會改變賈斯康現行的多項政策，重建洛杉磯縣的公共安全。（受...
霍克曼表示，若能當選，他會改變賈斯康現行的多項政策，重建洛杉磯縣的公共安全。（受訪者提供）

洛杉磯 民調 民主黨

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