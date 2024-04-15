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洛市擬撥款1500萬 補貼華埠山景園租戶

記者趙健╱洛杉磯市報導
華埠租戶曾於去年7月聯合抗議到期的可負擔住房漲租。（本報檔案照片）
華埠租戶曾於去年7月聯合抗議到期的可負擔住房漲租。（本報檔案照片）

根據洛杉磯市2日發布的市政文件，該市正在商討花費近1500萬元為華埠山景園（Hillside Villa）租戶提供補貼，以解決該物業租金大幅調漲問題。

建於1989年的山景園，位於洛杉磯市South Hillside大道1200號，共有124間公寓。在漲租風波前，這裡最初受到一項為期30年的限制性契約約束，其租金長期被維持在可負擔水平。 然而，隨著限制性契約於2019年到期，業主開始向租戶發出漲租通知，且在去年驅趕禁令和限制漲租法到期後，部分租戶面臨被驅趕風險。

2023年中旬，山景園租戶與其他華埠租戶聯合走上街頭抗議，要求限制漲租並取消疫情期間的房租欠款。據華埠公平發展會（Chinatown Community for Equitable Development，簡稱CCED) 資料，華埠是洛杉磯市收入最低的社區之一，家庭收入中位數不到2萬元，當地94%的居民是租戶。

在最新發布的市政文件中，洛杉磯住房部（Los Angeles Housing Department，簡稱LAHD)提議與山景園業主簽訂新的可負擔住房契約，通過1495萬元補貼，縮小先前租金與市場租金間的差距，以維持山景園的可負擔房性質。這項補貼提議將持續到2034年2月，涵蓋該大樓124間公寓中的106間。

文件還提到，業主在整個商議過程中一直沒有出售該房產的意願。HACLA曾多次嘗試對該財產進行評估，均未成功。直到今年1月26日，業主才終於同意市府可以進入該房產進行評估。

可負擔住房契約（affordable housing covenants）是房東和政府之間的合約協議，旨在維持出租公寓大樓一定程度的負擔能力。在洛杉磯，許多可負擔房屋契約都簽訂於20世紀80年代，通常維持30年。契約期間，政府透過補貼維持物業的可負擔性，但一旦契約到期，房東可以將公寓租金提高至市場價格。

租金 洛杉磯 華埠

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