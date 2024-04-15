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洛縣警局開放「義警」申請 中文背景有優勢

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
洛縣警察局開放「義警」志工項目申請。（受訪者提供）
洛縣警察局開放「義警」志工項目申請。（受訪者提供）

加州華人楊凡加入義警隊伍後，不僅收穫了許多實用的技能和知識，還深入了解到警察的工作內容，加深了對社區的認知。那麼義警項目該如何申請？又有哪些基本要求？

根據洛杉磯縣警長辦公室（Los Angeles County Sheriff's Department）的「義警計畫」介紹，該計畫由來自社區的成員組成，志工們有機會了解執法工作，並透過社區服務行為幫助執法服務的改善。

志工可參加多種工作，包括：神職人員計畫：與社區中的神職人員合作，協助處理人類危機；車站前台：穿著志工制服在車站前台接待公眾並提供車站服務；文員：在警察局處理文書工作；巡邏：穿著警局志工制服、開警車為社區安全提供協助；騎警志工：與騎警一起工作，訓練馬匹，並提供安全有效的騎警觀察巡邏；搜救志工：與搜救隊一起工作，作為警局的官方緊急應變單位，為偏遠地區受困、迷路或受傷的居民提供服務；CERT認證志工：主要參與災區救援工作。

此外，警局還提供「警察探索者計畫」，在社區的年輕人和執法部門之間建立志工夥伴關係，志願者的年齡要求在16歲至20歲之間，在學院接受全面的培訓後，參與社區事務和非危險執法活動。

楊凡表示，義警的基本錄取條件是，申請者需要年滿18歲，背景記錄清白，沒有犯罪記錄，並且持有加州駕照。 據洛杉磯縣警長辦公室網站介紹，申請過程應包括個人面試和背景調查，其中包括檢查駕駛記錄、逮捕記錄和指紋記錄。至於工作時間，楊凡表示，可以根據個人日程表選擇巡邏和參與活動的時間，志工計畫的工作時間要求是每月最少16個小時。

楊凡說，以前的義警隊伍中很少有華人，但最新招募的一大批義警幾乎都是華人。他表示，由於種族的多元化，義警隊伍非常需要能夠講多種語言的新血，如中文、韓語、西班牙語等，在華人聚集的城市，會講中文對申請義警來說具有很大的優勢。

對於許多人擔憂的安全問題，楊凡表示，義警工作並不存在安全風險，義警沒有執法權，也不會與任何人直接起衝突，而且義警在工作時還有一名搭檔，不必擔心安全問題。

想要申請洛縣警察志工項目的民眾，可前往https://lasd.org/volunteer/查閱詳情。

華人 加州 洛杉磯

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