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亞裔青少年中心 推反仇亞教育

記者王若然／聖蓋博市報導
AYC反仇恨指導委員會（stop-hate steering committee）（亞裔青少年中心提供）
AYC反仇恨指導委員會（stop-hate steering committee）（亞裔青少年中心提供）

仇恨亞裔的思潮隨著新冠疫情的到來逐漸發酵，但未隨著新冠疫情的結束而消失。這些年來，不少亞裔組織意識到種族仇恨的嚴重性，紛紛從不同方面展開社會教育，教導亞裔如何保護自己。亞裔青少年中心（Asian Youth Center）作為聖蓋博谷重要的非營利組織之一，自新冠疫情爆發後就展開了抵制仇亞的教育和幫助受害者。

亞裔青少年中心「停止仇恨項目」經理劉淑銘（Heidi Lau）介紹，2021年初，在意識到亞裔社區面臨仇恨威脅後，該組織在聖谷地區進行了一場調研，結果顯示有31%的住戶都成自己或家人遭受過不同程度的歧視和仇恨。了解到事情的緊迫後，亞裔青少年中心發起了該項目。

該項目起初主要是支持一些草根組織的活動，例如為受攻擊的亞裔老人發聲，協助舉辦自我防禦課程等。逐漸地，亞裔青少年中心的「停止仇恨項目」也開始主辦一些防止仇恨亞裔的訓練課程，例如「旁觀者干預課程」。該課程主要指導民眾如何在保護自我的前提下，干預仇恨事件。2022年開始，該課程逐漸由線上轉為線下，教學效果更好。劉淑銘回憶，第一場線下講座是與羅省中華會館合作的，當時有70多位長者參加，效果非常好。之後，該項目又陸續舉辦了多場課程。

「停止仇恨項目」在之後的幾年中逐漸發展成熟，活動也愈來愈多元。包括在聖蓋博高中和Mark Keppel高中舉辦的「無意識偏見」講座，為學生普及什麼是隱形的歧視行為。在亞裔青少年中心的社交媒體上，也有很多相關資訊。

「停止仇恨項目」還發展出了由十幾人組成的指導委員會（stop-hate steering committee），為該項目提供點子和意見。在該組織的指導下，「停止仇恨項目」舉辦了Muticultural Art Popup活動，鼓勵社區展示多元的族裔文化，第一次在蒙特利公園市舉辦後，吸引了500多人，十分成功。之後該活動相繼在聖蓋博、西科汶那市、亞凱迪亞市舉辦，都廣受好評。此外還舉辦過著色比賽、畫畫比賽等，以推廣多元文化教育。

劉淑銘介紹，雖然新冠疫情逐漸退去，人們對仇亞的關注度降低，但並不代表仇亞不存在了。「停止仇恨項目」2022年獲得了來自加州政府為期三年的撥款，但她希望該項目可以長期經營下去。

除了舉辦各式各樣的活動，亞裔青少年中心可以為遭遇仇恨行為、犯罪的民眾提供資訊，主要幫助他們找到洛杉磯、加州政府的相關資源。亞裔青少年中心很樂意為民眾提供這些資源。民眾可以撥打電話626-3211096進行反仇亞諮詢，或發郵件至[email protected]

「旁觀者干預課程」廣受好評。（亞裔青少年中心提供）
「旁觀者干預課程」廣受好評。（亞裔青少年中心提供）
「停止仇恨項目」舉辦的Muticultural Art Popup活動。（亞裔青...
「停止仇恨項目」舉辦的Muticultural Art Popup活動。（亞裔青少年中心提供）
亞裔青少年中心小檔案 製表：記者王若然
亞裔青少年中心小檔案 製表：記者王若然

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