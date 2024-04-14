健康活力好媽媽／「偽單親」媽媽 朱若帝身苦心甜

鑽石吧2024好媽媽朱若帝（右）和先生宋品潔（中）及女兒宋海崙今年春季在郵輪合影，一家其樂融融。（朱若帝提供）

入選世界日報2024「健康活力好媽媽」的鑽石吧 居民朱若帝（Judy Chu），用20多年的辛勤付出和無怨無悔的陪伴，為女兒的成長寫下了最長情的告白。

13歲隨家人從台灣移民南加州 ，30歲和先生結婚重返台灣，52歲隻身帶著女兒再來美國，一次一次放棄令人羡慕的工作，人生一次又一次暫停和轉身，朱若帝笑言，她的生命隨孩子而輾轉起落，「宋（夫姓宋）母三百遷」，但始終甘之如飴。

雖然長期分隔兩地，但朱若帝（右）和先生宋品潔（左）恩愛有加。（朱若帝提供）

考慮到美國教育體系先進，朱若帝將獨生女兒從台灣帶來美國讀九年級。她說，做出這個決定只用了五分鐘。2021年，她毅然辭去台灣中國信託董事長秘書的工作，告別繼續留在台灣工作的先生，一人帶著孩子來美，進入了高中校園。

「僞單親媽媽」，不但要忍受和先生長期分居的寂寞，更要承擔在異國他鄉既當娘又當爹的雙重角色。進入青春期的孩子初到美國，面對的不僅是環境適應、文化學習，還有校園生活和社會融入。本來可以在家當少奶奶的朱若帝，變成了拳打腳踢的女漢子。

「我覺得自己非常幸運，女兒很乖。」朱若帝回憶，她帶孩子重返美國，性格內向的孩子，花了相當長時間才找到親近的朋友。那段時間，朱若帝成了女兒最知心的朋友，兩人無話不說。當發現幫助孩子的資源不夠時，她主動和周邊的家長交流。有一次她去參加女兒音樂演奏會，和旁邊的家長聊起來，發現他們不僅是自己的鄰居，而且是助人為樂的學長學姐，他們向她提供了很多有用的資訊，包括怎麼參加義工團隊，讓孩子很快接上了軌道，女兒在10年級時，獲得了總統義工獎銅牌。

朱若帝（左）和先生宋品潔（右）及女兒宋海崙（中）。（朱若帝提供）

高中學習非常緊張，課餘生活豐富多彩，朱若帝不僅是女兒的知心朋友和精神支柱，也是孩子的Uber司機。

朱若帝說，以前在台灣生活非常方便，能夠互相幫忙的資源也多，帶孩子回到美國生活和學習，最大挑戰就是孩子的活動時間和自己的工作時間經常重叠。她在中國信託鑽石吧分行擔任理財專員，有時候周末也工作，而孩子的多數活動也在周末，她必須請同事幫忙協調換班，騰出自己的時間配合孩子的活動。

有一年，女兒要參加學校交響樂團在漢庭頓圖書館 演出，前後共有11次排練和三次演出。每一次送去、等待、接回來，每次至少五小時，多到七、八個小時，「我就是她的隨身Uber，沒有薪水的Uber」，朱若帝笑言，自己這一輩子最大的付出，就是放棄了自己的事業。大學畢業後的職場生涯，因為家庭和孩子被切成了一段一段，而且一直都在最基本的職位上工作。「但是我覺得再好的機會、再好的工作，都換不來我陪伴女兒的青春」，她認為，和孩子一起成長是人生最大的幸福，再多的辛苦也會甘之如飴。

朱若帝的女兒宋海崙也不負母望，從九年級至今全A，並在學區最新的11年級綜合評比中名列第七。