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內陸帝國首個醫學助理碩士課程 擴建工程26日啟動

聖伯納汀諾訊
聖伯納汀諾加州州立大學在內陸開設首個醫學助理科學碩士課程。（CSUSB官網）
聖伯納汀諾加州州立大學在內陸開設首個醫學助理科學碩士課程。（CSUSB官網）

聖伯納汀諾加州州立大學（Cal State San Bernardino，CSUSB）在內陸帝國的首個醫學助理科學碩士（Master of Science in Physician Assistant）課程項目已於近日啟動。

據CSUSB消息，該校將於4月26日上午10時為翻新和擴建校區雅蘇達中心（Yasuda Center）舉行開工儀式，工程投資約1600萬元。該項目將有助於增加內陸地區初級保健提供者，以應對數量短缺問題。中心預計將在2025年春季完工，並將成為醫學助理科學碩士課程所在地。

該項目自今年2月初開始，施工總面積達1萬5600平方呎，其中擴建部分面積2500平方呎。項目將增加一間教室、一個實驗室和可容納50名學生的臨床空間。

CSUSB校長莫拉萊斯（Tomás D. Morales）表示，作為內陸地區的首創項目，該課程將填補一個重要的未滿足需求，即為增加公平醫療保健、為患者發聲並最終改變所有社區，包括內陸帝國鄉村和服務未覆蓋的弱勢人群的醫學助理提供培訓。

醫學助理科學碩士（MSPA）課程將使畢業生成為初級保健提供者，也稱PCP。CSUSB表示，內陸帝國缺乏PCP，每10萬名患者僅有41名。聯邦建議的數量範圍是每10萬名患者由60名至80名PCP服務。據CSUSB估計，內陸帝國PCP缺口達1500名。

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