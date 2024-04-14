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加州3成銀行貸款超過資本300% 全美風險最高

記者趙健╱洛杉磯市報導
加州銀行中有約31%的銀行持有的商業地產貸款超過其資本的三倍或更高，這一比率在全美各州中最高。（圖片取自Pexels）
加州銀行中有約31%的銀行持有的商業地產貸款超過其資本的三倍或更高，這一比率在全美各州中最高。（圖片取自Pexels）

去年初，加州多家銀行因債券投資虧損引發擠兌風波；而如今，加州的銀行再次處於金融業危機的風口浪尖。最新分析指出，加州近三成銀行面臨商業地產貸款集中度過高問題，風險程度全美最高。

根據彭博新聞分析，加州127家註冊銀行中，約有31%持有的商業房地產貸款超過其資本的300%或更高，這一比率在全美各州中最高。其他高風險地區包括新澤西州（30%）；羅德島州（ 29%）；華盛頓州（26%）。 

商業地產貸款曝險最高的州 數據來源：彭博，記者趙健╱製表
商業地產貸款曝險最高的州 數據來源：彭博，記者趙健╱製表

聯準會（Fed）、聯邦存款保險公司(FDIC)和貨幣監管局(OCC)已透過文件表示，他們將密切監控300%資本池內的銀行和三年內的房地產貸款持有量增加了至少50%的銀行。分析顯示，加州有20家銀行同時超過了這兩條紅線。

隨著美國各地辦公樓價值的下跌，監管機構和投資者正在密切關注銀行持有的商業房地產比率。負責銀行監管事務的聯準會副主席巴爾(Michael Barr) 將來自辦公樓地產市場的壓力比作「緩慢行駛的火車」，並強調當局正在密切關注那些辦公樓價格預計將大幅下跌的地區。

彭博指出，在加州的洛杉磯和舊金山，由於科技公司的裁員和遠端辦公常態化，辦公樓市場正面臨沉重的打擊。同時，加州的高房價也是房地產貸款在加州銀行中佔比高於全美其他地區的部分原因。

此外，有學者指出，加州的金融生態系統為迎合特定客戶，嚴重依賴區域性銀行和商業銀行等小型銀行，這些銀行往往對商業房地產有更大的曝險，並且缺乏其他可以分散風險的業務。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）指出，商業不動產的貸款期限通常為五至七年，需定期重貸（Refinance）。然而，在當前高利率環境下，業主的償還能力下降，重貸比率降低。對於那些無法額外投入本金的業主面臨兩種選擇：要麼違約，要麼出售物業。

根據數據分析公司Attom的統計，今年1月份加州商業地產法拍申請數量是去年同期的近兩倍。

加州 貸款 房地產

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