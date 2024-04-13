鋒面南下 南加周末降雨降溫 周一回暖

南加本周末將降雨降溫。（本報資料照片）

南加 地區12日（周五）傍晚開始將面臨新一波的南下冷鋒，周末期間溫度在60多度至70度出頭，雨量最多0.25吋至0.35吋間，風速在時速10哩至35哩間，6000呎以上的高山降雪在5至10吋間，14日後3500呎以上高地也將開始降雪。

國家氣象局預報指出，這波冷鋒由西海岸南下，最先受到影響的是中加沿海地區，然後是洛杉磯 等地，雲霧將逐步進入谷區，氣溫降到60多度、70度出頭。內陸地區的溫度14日則可能降到只剩40多度。

中加沿海地區12日傍晚就將開始下雨，洛杉磯地區13日白天開始降水，約在0.25吋至0.35吋間，雷雨的機率約10%，山區雨量可達1吋。橙縣 與內陸的雨量約0.1吋至0.2吋，部分地區將出現陣雨。

河濱與聖伯納汀諾縣13日的風速可達時速10哩至35哩。6000呎以上的高山將先降雪，約5吋至10吋。14日上午，3500呎以上也會開始降雪。Wrightwood與Mount Baldy等內陸山區的6000呎以上區域降雪可達3吋至4吋。

整體來說，15日（周一）後，天氣將會轉暖轉乾，一直延續到下周末，部分谷地17日甚至可以見到80度的氣溫。