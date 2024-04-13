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人與事／陳正治：熱情服務社區公益

記者啟鉻／洛杉磯報導
服務社區公益人士陳正治。（記者啟鉻／攝影）
服務社區公益人士陳正治。（記者啟鉻／攝影）

現任羅蘭岡居民議會主席陳正治（Cary Chen）服務公益事業多年，在華人群體中頗具影響力。很多人知道他是學區教育委員，但很少人知道他是房地產投資專家。

陳正治在台灣及留美所學的專業與地球物理有關，至今他還以參與發現北海油田而自豪。他20多歲時在德州休士頓購買了自己在美的第一棟房產。住了不到一年出售，賺了1萬多元。隨後，他買了一棟面積更大的獨立屋，居住近兩年後賣出也獲利。80年代初，陳正治從德州來到洛杉磯，加入一家全美著名的石油公司。他靠著積累的資金，在羅蘭岡購置了現在的居所，一住就是40餘年。

80年代初期，陳正治抓住機會，利用政府激勵房地產市場政策，投資物業出租。由於他早年在台灣上學時就積累了一些經商經驗，加上獨到的商業眼光，雖然投資房產有過困境，但整體上還是比較順利。

陳正治表示，一次乘坐飛機遇險，促使他人生觀改變。1993年4月初，他因商務活動從中國上海乘機返回洛杉磯。中途遇亂流從空中急墜數千呎，乘客從座位上彈起，安全帶都被掙斷了。就在空中遇險的幾十秒間，他突然意識到，生命如此脆弱，最重要的是什麼，自己奮鬥多年給人們留下什麼？最終飛機幸運降落在阿留申群島美軍基地，他和其他乘客得以安全返回。

從此以後，陳正治以更大熱情服務社區奉獻公益。雖然他也從事地產投資和商業活動，但目標以投資公益事業為主，他始終記著中國名言：格物、致知、誠意、正心，修身、齊家、治國、平天下，他的名字就出自這句話中。

投資 德州 洛杉磯

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