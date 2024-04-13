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羅蘭岡高球場永久關閉 居民質疑建案恐成真

記者啟鉻／羅蘭岡報導
羅蘭岡Royal Vista高爾夫球場入口處。（記者啟鉻／攝影）
羅蘭岡Royal Vista高爾夫球場入口處。（記者啟鉻／攝影）

南加聖谷東區備受爭議的羅蘭岡Royal Vista高爾夫球場開發住宅建案，球場管理方發出消息，於3月初永久關閉球場。反對建案的居民擔憂，此舉增加建案成形的可能。記者向球場工作人員詢問，證實球場關閉消息，並指出球場關閉與建案有關。羅蘭岡居民議會（RHCCC）主席陳正治表示，若要羅蘭岡居民有更多自主權，必須成立市政府，但完成建市過程有較大挑戰。

2021年4月一家房產開發公司以1100萬元購買Royal Vista高爾夫球場部分土地，並向洛縣區域規劃委員會提交開發計畫，在所購買的75畝土地上建250個單位獨立屋和72個單位公寓。最新進展是，球場另一部分土地，被另一開發商購買，擬建420個單位獨立屋、集合住宅和公寓。

球場覆蓋洛縣縣屬地羅蘭岡及核桃市，開發商的開發計畫，讓周邊居民擔心引發環境生態問題，曾集會抗議，指建案將帶來交通堵塞、空氣汙染、用水負擔加重、綠地減少等問題。居民還建立SaveRoyalVista.com網站，徵集募款，增大反對聲浪。

開發商日前表示，已完成環境調查評估報告。建案反對組織的代表Linda Kuo認為，環評報告並未解決居民關心問題，而且引用數據是兩年前的，沒有更新。她表示，由於球場土地上新增420個單位住宅計畫，使得建案住宅總數增加；而環評報告只考量原計畫的360個單位住宅，因此需再做環境評估。預計最新環評報告需時約兩個月。

現任羅蘭岡居民議會主席陳正治認為，球場永久關閉，很大可能就是建案成真。由於該建案決定權在縣府，當地居民雖然反對聲音很大，但實際作用很微弱。現在唯一能做的，就是呼籲建商保留更多綠地、增加公共設施、使交通更順暢。他說，羅蘭岡屬於縣屬地，無獨立市政府。羅蘭岡居民若想有更多自主權，必須設立自己的市政府。

圖為羅蘭岡Royal Vista高爾夫球場。（記者啟鉻／攝影）
圖為羅蘭岡Royal Vista高爾夫球場。（記者啟鉻／攝影）

羅蘭岡 洛縣 集合住宅

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