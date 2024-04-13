UCLA收購社區醫院資產 成立西谷醫療中心

圖為新成立的UCLA西谷醫療中心。（UCLA官網）

洛杉磯加大 醫療系統（UCLA Health）日前收購一家社區醫院，該社區醫院擁有260張床位，以及七間手術室和門診手術中心。

據UCLA提供資訊，該校是從HCA Healthcare收購占地14畝的「西山醫院和醫療中心（West Hills Hospital and Medical Center）」及其相關資產，地點位於西聖費南度谷（San Fernando Valley），距離UCLA主校區西北約21哩。這筆交易於3月28日完成，洛杉磯加大醫療系統已將新收購的醫療單位更名為UCLA西谷醫療中心（UCLA West Valley Medical Center ）。

除UCLA西谷醫療中心外，UCLA Health還包括其他四家醫療中心和醫院，超過280家社區診所以及UCLA醫學院（David Geffen School of Medicine at UCLA）。

HCA Healthcare是一家跨國公司，是全美最大的醫療保健服務提供商之一，也是全球最大的私營醫療服務提供商之一。公司成立於1968年，總部位於田納西州 的納許維爾(Nashville)。HCA是Hospital Corporation of America的簡稱

UCLA醫療系統首席執行官史皮索（Johnese Spisso）表示，「這一收購是UCLA醫療系統不懈努力的重要里程碑，很高興西山醫院的員工加入UCLA醫療系統，也感謝HCA Healthcare領導團隊完成這一交易」。

據介紹，UCLA Health在所有權過渡期間的優先考量，是確保為患者提供高質量護理服務，並在醫院運營與UCLA Health整合期間實現平穩過渡。同時，UCLA Health保留先前由HCA Healthcare在西山醫院僱用的絕大多數醫療專業人員和後勤人員。UCLA Health將制定一個全面、長期計劃，以升級西谷醫療中心的物業並最大程度利用額外容量。