橙縣森林湖地區 傳統名稱El Toro 已有百餘年歷史

城市歷史圖片地標建築物上標有El Toro。（記者啟鉻／攝影）

橙縣 森林湖（Lake Forest）地區在正式建市前被人們稱為El Toro，為了這座新城市的名字曾引起爭議。長期居住此地居民認為，取名森林湖並未尊重該地歷史傳統，不應該將人工湖納入城市名稱。

該地傳統上名稱為El Toro，西班牙文意思是「公牛」，有人說與西裔喜歡鬥牛有關，或者與一座山有關。有資料記載，1883年時當地一個居民區就取名El Toro，所以這個名字在該地正式建市前存在有百餘年歷史了。1991年居民發起獨立建市，為取名爭議了幾個月時間。傳統居民認為，新城市取名「森林湖」沒有尊重歷史，未延續傳統名稱。所謂「森林湖」是人工的產物，與歷史傳統毫不相關。但最終因為部分新居民堅持，讓「森林湖」占了上風。

森林湖市區景觀。（記者啟鉻／攝影）