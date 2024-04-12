橙縣森林湖地區 傳統名稱El Toro 已有百餘年歷史
橙縣森林湖（Lake Forest）地區在正式建市前被人們稱為El Toro，為了這座新城市的名字曾引起爭議。長期居住此地居民認為，取名森林湖並未尊重該地歷史傳統，不應該將人工湖納入城市名稱。
該地傳統上名稱為El Toro，西班牙文意思是「公牛」，有人說與西裔喜歡鬥牛有關，或者與一座山有關。有資料記載，1883年時當地一個居民區就取名El Toro，所以這個名字在該地正式建市前存在有百餘年歷史了。1991年居民發起獨立建市，為取名爭議了幾個月時間。傳統居民認為，新城市取名「森林湖」沒有尊重歷史，未延續傳統名稱。所謂「森林湖」是人工的產物，與歷史傳統毫不相關。但最終因為部分新居民堅持，讓「森林湖」占了上風。
不過，當地仍可以看到有人使用El Toro名稱，比如一所高中的名字就是El Toro High School。貫穿市區的一條街路名字是El Toro路，也顯示著這裡的歷史。這條歷史悠久的道路南北向連結5號公路一直到達241公路，歷史上曾是當地交通要道。雖然其他新建道路使用，使這條道路通行車輛人員逐漸減少。經濟發展變化讓道路兩旁的大多數商家搬遷。森林湖市成立後，也在努力在恢復一些老舊商業中心，開發新商業區，讓這條傳統街路煥發生機和活力。
上一則
橙縣森林湖市The Meadows社區 擬建541獨立屋
下一則
FB留言