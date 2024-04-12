我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

3人受困無人荒島 棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

橙縣森林湖地區 傳統名稱El Toro 已有百餘年歷史

記者啟鉻／森林湖報導
城市歷史圖片地標建築物上標有El Toro。（記者啟鉻／攝影）
城市歷史圖片地標建築物上標有El Toro。（記者啟鉻／攝影）

橙縣森林湖（Lake Forest）地區在正式建市前被人們稱為El Toro，為了這座新城市的名字曾引起爭議。長期居住此地居民認為，取名森林湖並未尊重該地歷史傳統，不應該將人工湖納入城市名稱。

該地傳統上名稱為El Toro，西班牙文意思是「公牛」，有人說與西裔喜歡鬥牛有關，或者與一座山有關。有資料記載，1883年時當地一個居民區就取名El Toro，所以這個名字在該地正式建市前存在有百餘年歷史了。1991年居民發起獨立建市，為取名爭議了幾個月時間。傳統居民認為，新城市取名「森林湖」沒有尊重歷史，未延續傳統名稱。所謂「森林湖」是人工的產物，與歷史傳統毫不相關。但最終因為部分新居民堅持，讓「森林湖」占了上風。

森林湖市區景觀。（記者啟鉻／攝影）
森林湖市區景觀。（記者啟鉻／攝影）

不過，當地仍可以看到有人使用El Toro名稱，比如一所高中的名字就是El Toro High School。貫穿市區的一條街路名字是El Toro路，也顯示著這裡的歷史。這條歷史悠久的道路南北向連結5號公路一直到達241公路，歷史上曾是當地交通要道。雖然其他新建道路使用，使這條道路通行車輛人員逐漸減少。經濟發展變化讓道路兩旁的大多數商家搬遷。森林湖市成立後，也在努力在恢復一些老舊商業中心，開發新商業區，讓這條傳統街路煥發生機和活力。

市區購物廣場。（記者啟鉻／攝影）
市區購物廣場。（記者啟鉻／攝影）

橙縣

上一則

橙縣森林湖市The Meadows社區 擬建541獨立屋

下一則

新興宜居 橙縣森林湖市財政儲備基金2億 公共設施日趨完善

延伸閱讀

南加華人也「零元購」 竊價值30萬樂高玩具

南加華人也「零元購」 竊價值30萬樂高玩具
QS排名 港4學科列全球十大 港大牙醫連8年全球第3

QS排名 港4學科列全球十大 港大牙醫連8年全球第3
全美十大通膨 南加2地區上榜 內陸地區居第三

全美十大通膨 南加2地區上榜 內陸地區居第三
橙縣電力局 推「清潔電網 淨化未來」新措施

橙縣電力局 推「清潔電網 淨化未來」新措施
舊柏油廠 爾灣擬改建逾300間可負擔住宅

舊柏油廠 爾灣擬改建逾300間可負擔住宅
柑縣台美商會 推廣台灣好茶

柑縣台美商會 推廣台灣好茶

熱門新聞

愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07
Lyft司機涉嫌在車上對一名乘客進行性侵犯。（KTLA5）

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

2024-04-10 19:37

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案