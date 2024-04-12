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洛城新語╱偷渡「留」美易 簽證「進」來難

洛城新語

台灣金曲樂團「漂流出口」主唱Putad Pihay近日應邀飛來美國參加「小島大歌」巡演，但因未申請工作簽證，被美國海關視為罪犯，監禁17小時後遣返台灣。而同樣存在入境合法性問題的走線人，卻在被捕登記後，可以在美國土地上「自由」行走。美國邊境政策合理性，引人質疑。

中國外交部1月29日曾發公告，近幾個月來，每月均有數十名包括留學生在內的中方赴美人員，被美方帶往「小黑屋」進行「無端粗暴盤問」甚至強制遣返。部分學生簽證遭註銷，並被告知五年內不得入境美國。

對持合法簽證入境者，美國海關施行更嚴格審核，近期仍在持續。翻看「一畝三分」、臉書及小紅書等社群平台，不乏華人分享近期在美國過海關時，遭到措辭嚴厲的問詢，甚至請進「小黑屋」的經歷。其中在樂壇頗有成績與名氣的Putad Pihay臉書PO文，最引人關注。

Putad Pihay在臉書表示，她被美國海關懷疑持旅遊簽證打工後，被帶往俗稱小黑屋的地方，接受FBI級偵訊，並遣返回台灣。形容17小時的監禁，Putad Pihay直言，執法人員視她為罪犯，是「一輩子都沒有經歷過的痛苦經歷。」

誠然，Putad Pihay以旅遊為名，實則入境打工，的確違反旅遊簽證規定，被遣返不冤枉。不過與數以百萬計長期滯留美國的走線人相比，Putad Pihay沒法踏足美國土地，很快即遭遣返的遭遇，看起來很不公平。

從美墨邊境翻山越嶺，進入美國的走線人，甚至都沒有通過合法途經取得赴美簽證。他們在邊境象徵性被逮捕後，很快就得到釋放，等待移民法庭過堂。而等待的時間，受政治庇護申請者數量龐大影響，往往會持續數年。在此期間，他們不僅可以在美國土地上自由行走，還可以申請工卡，合法工作。

造成該現象的原因，與國土安全部部長梅奧卡斯推出的「人道主義假釋計畫」(humanitarian parole)有關。該計劃初衷，是減輕邊境巡邏隊的工作壓力，但大規模逮捕後釋放，卻也縱容非法入境。眾院國土安全委員會主席格林(Mark Green)，就曾對梅奧卡斯的計畫，提出嚴厲批評，稱他欺騙了國會三年。

海關與邊境保護局（CBP）對百萬計無簽證闖關者「唯唯諾諾」，可歸因法律；但他們不思阻攔無證移民之道，卻屢對持合法簽證入境者「重拳出擊」，Putad Pihay還表示，有兩名中國大陸遊客，因近兩年赴美頻繁，也被請進小黑屋且同樣被視為罪犯。如此這般，就有CBP力氣用錯地方的嫌疑。畢竟相比能拿出財產證明，申請到合法赴美簽證的群體；置性命於不顧、沒有更多可失去的走線人，有更大概率成為社會不安定因素。

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