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內陸立維多市消防員疫情期間拒救致病患亡 家屬獲賠80萬

聖伯納汀諾訊
南加內陸一家庭獲賠80萬元，作為疫情期間因消防員拒絕在應急護理設施內救助突發患病家屬導致不當死亡官司的賠償。（Rialto官網）
南加內陸一家庭獲賠80萬元，作為疫情期間因消防員拒絕在應急護理設施內救助突發患病家屬導致不當死亡官司的賠償。（Rialto官網）

南加內陸聖伯納汀諾縣立維多市（Rialto）日前向一個居民家庭支付80萬元，賠償疫情期間因消防員拒絕在應急護理設施內救助突發患病家屬導致不當死亡的官司。同時，遭解雇的三名消防員也因不當停職贏得上訴，不僅復職，還獲補拖欠薪水。

2021年11月17日晚約8時，立維多市三名消防急救人員被派往當地一家急救中心。當時，他們因遵守州府實施的COVID-19限制規定，拒絕進入急救中心。被施救患者名為安古洛，56歲，因交通事故受傷後曾在該中心接受治療。護理人員在安古洛房間發現他無反應後報警。當三名消防員站在急救中心入口外時，設施內護理人員在警方人員幫助下，急忙將安古洛的床推到外面，一名護士為患者實施心臟按摩。

隨後，安古洛被送往Arrowhead區域醫療中心後不治身亡。死者的女兒於2022年3月對市府提出1億元不當死亡索賠，並於2022年8月提起訴訟。最終市府與原告和解，支付80萬元賠償金。

在此事件發生後，三名消防人員遭停職，儘管他們堅稱嚴格遵守了疫情限制規程。為討回公道，三名消防員對遭到市府解雇和停職上訴。仲裁員佩雷亞在2024年初推翻了市府決定，他得出結論是，儘管所謂多數證據支持對不當行為的指控，但市府懲罰不合理。佩雷亞命令恢復三名消防員職位和完整資歷，並補發拖欠薪水。

疫情 南加 裁員

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