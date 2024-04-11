舊柏油廠 爾灣擬改建逾300間可負擔住宅

All American Asphalt。（取自爾灣市府網站）

橙縣爾灣 市All American Asphalt柏油廠在附近區民抗議下，於2023年11月停業。市府宣布，占地11英畝的廠區將併入「Gateway Preserve」計畫，新建1200多間住宅，包括超過300間的可負擔宅，供經濟條件不佳者入住。

「Gateway Preserve」占地共達700英畝，除了住宅區，還有開闊的綠地。助理市政經理Pete Carmichael表示，其中的「Gateway Village」將是爾灣最後一批獨棟住宅區，社區內將包括大小公園、社區花園，與功能完善的休閒中心。

「Gateway Village」合計70英畝，並在3月26日出售給地產開發商Brookfield，價格可能達6億5400萬元，但確定數字還待雙方敲定。社區的1200多間房舍中，除了以市價出售的927間，還將有超過300間的合宜宅分散各處。平均大小為1844平方呎，售價約為140萬元。

營建工程將為2026年至2027年，2027年完工後將開始銷售。爾灣2023年是以2億8500萬元的價格，從All American Asphalt購入廠房土地。市政經理Pete Carmichael表示，合約應該六個月內可以完成簽訂。