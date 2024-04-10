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大莊家賭場高球邀請賽 2華裔選手應戰

記者啟鉻／河濱報導
華裔選手程思嘉（右）與劉正文（左）合影。（記者啟鉻／攝影）
華裔選手程思嘉（右）與劉正文（左）合影。（記者啟鉻／攝影）

大莊家賭場度假村第17屆高爾夫職業及業餘選手混合邀請賽（CM Pro-Am）9日在大莊家Journey球場舉行。在30位參賽者中，兩位華裔選手來自台灣的程思嘉（Sau-Chia Cheng）及馬來西亞的劉正文（Ashley Lau），其他還有韓裔、越南裔、菲律賓裔等多位亞裔選手。

程思嘉連續三年參賽並取得不俗成績，於2024年富士康TLPGA球員錦標賽上獲得第七名。更早在2022年參加第15屆在大莊家賭場舉辦CM Pro-Am賽事時，程思嘉團隊以最低分捧回眾人矚目的冠軍獎杯。程思嘉在2023年佛州的Espon Tour賽事獲第八名，2022年在密西根比賽奪冠。她表示，希望本次比賽也能獲得好成績。

據悉，程思嘉曾代表台灣參加2014年仁川亞運會，並在2014年南京青年夏季奧運會上獲得銀牌，目前她的勞力士排名（Rolex Ranking） 為390位。

馬來西亞選手劉正文表示，她與程思嘉在賽場外是好朋友，在比賽中又是競爭對手。截至2024年3月25日，她在勞力士排名為234位。她不久前在2024年澳洲Vic公開賽上獲得冠軍。自她在2023年首次亮相以來，在高爾夫界迅速崛起，兩次進入賽事前十名，更在野馬女子高爾夫經典賽中獲得第三名，成為賽季亮點，也標誌她成為職業高爾夫界重要新秀。劉正文說，她是第一次參加這項大莊家CM Pro-Am賽事，因為沒有要想取得什麼名次，所以心情很放鬆。只是盡力去比賽，別的不多想。

兩位華裔選手也談到個人愛好，劉正文表示，她喜歡廚藝、舞蹈和旅行。她是跟隨父親從九歲開始學習高爾夫球，從大學四年級時才全身心投入高爾夫球運動。她認為高爾夫球運動節奏比較慢，打完一桿後可以看看走走風景。從事這項運動需要耐心。她還有七隻寵物狗，如果不打高爾夫球成為一名職業球員，她或許會從事法律職業。

程思嘉表示，七歲開始打球，因為父親喜歡打高爾夫後帶著她一起練習。起初並未想在高爾夫球運動領域發展，但到了16歲時在中國參加一項賽事取得不錯成績後，才想到要繼續自己的高爾夫夢想。她認為高爾夫球運動是個人運動，在球場上靠個人發揮球技，要面對所有狀況，在心理素質方面與其它運動有些差異。除了比賽，她喜歡煮飯、看電視、逛商場和喝咖啡。在廚藝方面，她對中餐和西餐都很拿手。

大莊家賭場度假村首席市場運營官安德森（Bill Anderson）表示，首先對再次舉辦這項賽事表示榮耀，祝福所有參賽選手，也標誌著該球場舉辦這項賽事已經進入11年。值得一提的是，Journey高爾夫球場在加州獲評最佳場地第一名，全美最佳球場排名第五位。同時大莊家賭場度假村被Newsweek讀者評為除拉斯維加斯賭城之外的最佳賭場度假村。

大莊家賭場度假村第17屆高爾夫職業及業餘選手混合邀請賽新聞發布會現場。（記者啟鉻...
大莊家賭場度假村第17屆高爾夫職業及業餘選手混合邀請賽新聞發布會現場。（記者啟鉻／攝影）
亞裔組織公共團隊合影。（記者啟鉻／攝影）
亞裔組織公共團隊合影。（記者啟鉻／攝影）
參賽選手和組織團隊合影。（記者啟鉻／攝影）
參賽選手和組織團隊合影。（記者啟鉻／攝影）

華裔 韓裔 加州

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