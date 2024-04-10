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慈濟送暖 花蓮震災募款1元變2元

洛杉磯訊
慈濟對受損建築物「勝江山大樓」、「山海關大樓」的受災戶發放慰問金。（慈濟提供）
慈濟對受損建築物「勝江山大樓」、「山海關大樓」的受災戶發放慰問金。（慈濟提供）

慈濟美國總會為台灣花蓮4月3日大地震展開「齊心共善，送愛到台灣」的募款活動，獲得善心人士承諾最高50萬美元的「等額捐款」（matching fund），即民眾每捐贈一元可獲得「等額捐款」一元，為台灣災區提供更多的愛心能量。

慈濟呼籲所有關懷台灣大地震的民眾，加入慈濟美國一起陪伴受災鄉親度過最困難的時期。慈濟捐款熱線為909-447-7799。若想支票與現金捐款，抬頭註明「Tzu Chi」，並郵寄至慈濟美國總會（1100 S Valley Center Ave., San Dimas, CA 91773），或民眾所在區域的慈濟分支聯點，上網查詢慈濟會所地址： https://tzuchi.us/zh/offices。此外也可以上網捐贈，網頁為：https://donate.tzuchi.us/zh/taiwan-earthquake-relief/

地震發生後，慈濟立刻在花蓮重災區天王星大樓附近的東淨寺，成立天王星大樓災害服務中心，發放慰問金及提供關懷，同步也進駐在多個小學體育館所設置的災民安置中心，提供餐飲與生活關懷援助。緊急設置的安置中心已陸續在4月7日撤離，慈濟靜思精舍師父們偕同慈濟志工，持續不斷走訪災區慰訪民家。

根據慈濟基金會截至4月8日的援助統計，迄今慈濟投入2485名志工，共發放1328戶災民物資，822戶災民領取了應急金，為17位災民發放慰問金。物資發放包括熱食供應6065份、乾糧735份、飲用水191箱、祝福禮1327份、福慧床492件、福慧隔屏101件、環保毛毯474條。詳見慈濟0403花蓮地震救援專頁：https://tw.tzuchi.org/featured/help/hualien-earthquake

慈濟靜思精舍師父們前往災民家中關懷慰問。（慈濟提供）
慈濟靜思精舍師父們前往災民家中關懷慰問。（慈濟提供）

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