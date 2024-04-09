我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

收容所嚴重擁擠…犬隻繁殖許可證 洛市擬暫停發放

洛杉磯訊
洛杉磯市市議會計劃於4月9日討論暫停發放狗繁殖許可證提案，以應對市內動物收容所過度擁擠的問題。（abc7電視台）
洛杉磯市市議會計劃於4月9日討論暫停發放狗繁殖許可證提案，以應對市內動物收容所過度擁擠的問題。（abc7電視台）

洛杉磯市議會將於4月9日（周二）舉行會議，討論一項新提案，該提案旨在暫停發放狗繁殖許可證，以解決市內六個市政動物收容所面臨的嚴重擁擠問題。這項臨時禁令需要通過特定條例才能實施，而該條例已在上周的鄰里和社區繁榮委員會（Neighborhoods and Community Enrichment Committee ）中以2比0的票數通過，當時唯有韓裔市議員李約翰（John Lee）缺席未能參與投票

該禁令的解除條件為收容所的容量連續三個月保持在75%或以下；如果容量再次超出75%，則禁令將自動重新實施。

近年來，洛杉磯市動物收容所持續見證狗、貓及兔子等動物數量增加，促使市政官員和私營部門的動物福利倡議者們強烈呼籲暫停動物繁殖活動。他們還主張加強絕育和去勢措施，認為這是解決當前問題的關鍵。

市政資料顯示，由於狗的數量超過了圍欄的容納能力一年，收容所不得不將兩到三隻狗安置在同一個圍欄內，有時甚至需將狗隻暫時放置在走廊的籠子裡數月之久。這種情況不僅增加了動物的壓力，也加重了工作人員的負擔。

洛杉磯 韓裔 投票

上一則

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

下一則

非法扣留租屋押金 南加房東公司遭令歸還

延伸閱讀

洛市公車司機 市議會同意調薪

洛市公車司機 市議會同意調薪
華美博物館安全有隱憂 各界尋解方

華美博物館安全有隱憂 各界尋解方
垃圾袋淹沒百萬豪宅 洛城鄰舍怨聲載道

垃圾袋淹沒百萬豪宅 洛城鄰舍怨聲載道
洛市非裔女持磚塊砸車 多輛豪車前窗中招

洛市非裔女持磚塊砸車 多輛豪車前窗中招
洛市去年900遊民亡 較前年少22%

洛市去年900遊民亡 較前年少22%
審計剛出爐：2023年洛市約900遊民死亡

審計剛出爐：2023年洛市約900遊民死亡

熱門新聞

愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07
鄰居抱怨，成堆垃圾散發惡臭。(NBC)

垃圾袋淹沒百萬豪宅 洛城鄰舍怨聲載道

2024-04-03 18:06
「99美分店」清倉甩賣，排隊結帳的隊伍約有10米長。（記者朱敏梓／攝影）

99美分店停業 甩賣湧人潮 華人遺憾少了「購物天堂」

2024-04-06 02:20

JOE BIDEN and KAMALA HARRIS

2024-03-17 20:17

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡