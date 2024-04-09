收容所嚴重擁擠…犬隻繁殖許可證 洛市擬暫停發放

洛杉磯市市議會計劃於4月9日討論暫停發放狗繁殖許可證提案，以應對市內動物收容所過度擁擠的問題。（abc7電視台）

洛杉磯 市議會將於4月9日（周二）舉行會議，討論一項新提案，該提案旨在暫停發放狗繁殖許可證，以解決市內六個市政動物收容所面臨的嚴重擁擠問題。這項臨時禁令需要通過特定條例才能實施，而該條例已在上周的鄰里和社區繁榮委員會（Neighborhoods and Community Enrichment Committee ）中以2比0的票數通過，當時唯有韓裔 市議員李約翰（John Lee）缺席未能參與投票 。

該禁令的解除條件為收容所的容量連續三個月保持在75%或以下；如果容量再次超出75%，則禁令將自動重新實施。

近年來，洛杉磯市動物收容所持續見證狗、貓及兔子等動物數量增加，促使市政官員和私營部門的動物福利倡議者們強烈呼籲暫停動物繁殖活動。他們還主張加強絕育和去勢措施，認為這是解決當前問題的關鍵。

市政資料顯示，由於狗的數量超過了圍欄的容納能力一年，收容所不得不將兩到三隻狗安置在同一個圍欄內，有時甚至需將狗隻暫時放置在走廊的籠子裡數月之久。這種情況不僅增加了動物的壓力，也加重了工作人員的負擔。