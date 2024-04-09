洛縣抓酒駕毒駕 本周五設崗攔檢

洛杉磯 縣警局12日(周五)將在全縣設立崗哨進行安全駕駛攔檢，民眾注意別酒駕、毒駕，不係安全帶，以免經濟受損。

洛縣 警局8日表示，他們將在12日傍晚6時至13日凌晨2時設立崗哨，在全縣範圍內進行安全駕駛檢查，包括酒駕毒駕以及不係安全帶等非安全駕駛行為。警方沒有透露具體的攔檢地點，但表示將在多個地點對過往車輛進行抽查和攔檢。

警方透露，本次安檢崗哨主要根據過往車輛事故高發地點的數據報告設定，目的是通過攔檢提升公眾的安全駕駛意識。本次攔檢是洛縣警局與加州 交通安全辦公室及全國高速公路安全委員會合辦。負責本次行動的交通警官Michael Lennig表示，非安全駕駛對公眾安全造成重大威脅，事實上有很多方法可以預防非安全駕駛，關鍵是要警鐘長鳴。

警方表示，多年來洛杉磯地區導致致命車禍的不僅是酒後駕駛，還有不少是毒後或者藥後駕駛，不僅駕駛者自己處於危險當中，更對公共安全造成巨大威脅。警方鄭重提醒，雖然大麻在醫用和理療上被視為合法，但使用毒品和藥品後駕駛是非法，將受到法律懲罰。駕駛人首次酒駕和毒駕將面臨1萬3500元罰款，同時吊銷駕駛執照。