洛縣抓酒駕毒駕 本周五設崗攔檢
洛杉磯縣警局12日(周五)將在全縣設立崗哨進行安全駕駛攔檢，民眾注意別酒駕、毒駕，不係安全帶，以免經濟受損。
洛縣警局8日表示，他們將在12日傍晚6時至13日凌晨2時設立崗哨，在全縣範圍內進行安全駕駛檢查，包括酒駕毒駕以及不係安全帶等非安全駕駛行為。警方沒有透露具體的攔檢地點，但表示將在多個地點對過往車輛進行抽查和攔檢。
警方透露，本次安檢崗哨主要根據過往車輛事故高發地點的數據報告設定，目的是通過攔檢提升公眾的安全駕駛意識。本次攔檢是洛縣警局與加州交通安全辦公室及全國高速公路安全委員會合辦。負責本次行動的交通警官Michael Lennig表示，非安全駕駛對公眾安全造成重大威脅，事實上有很多方法可以預防非安全駕駛，關鍵是要警鐘長鳴。
警方表示，多年來洛杉磯地區導致致命車禍的不僅是酒後駕駛，還有不少是毒後或者藥後駕駛，不僅駕駛者自己處於危險當中，更對公共安全造成巨大威脅。警方鄭重提醒，雖然大麻在醫用和理療上被視為合法，但使用毒品和藥品後駕駛是非法，將受到法律懲罰。駕駛人首次酒駕和毒駕將面臨1萬3500元罰款，同時吊銷駕駛執照。
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