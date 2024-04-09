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蒙市長者村 獲批發債4000萬修復、翻新

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙市Monterey Park Senior Village項目將進行翻新。（redfin網站）
蒙市Monterey Park Senior Village項目將進行翻新。（redfin網站）

蒙特利公園市（Monterey Park）一處已有20多年歷史的經濟適用型長者公寓開發項目，很快就能獲得4000萬元修復資金，使其能夠進行修復和翻新，從而在更長時間內為長者提供可負擔房。

位於1935 Potrero Grande Dr的蒙市長者村（Monterey Park Senior Village）2002年竣工，佔地2英畝，擁有114個單元，房型主要為一居室和二居室。該公寓簽訂了55年契約，將目標住戶限制為低收入老年人，其中 50%（55個單位）保留給收入低於地區中位數收入50%的家庭。該社區還提供一系列便利設施，包括高速無線網路、無菸設施、戶外露台和健身中心等。

開發商AMG & Associates LLC向加州市政金融管理局（CMFA）尋求4000萬元的私人債券，用於收購、修復和改善長者村。近日蒙市市議會舉行了公開聽證會，批准CMFA為其發行債券。蒙市市府經理阿爾瓦雷斯 (Inez Alvarez) 強調，蒙市納稅人沒有償還債券的義務，蒙市也無需為債務償還負擔任何財務或法律義務，該市的參與只是因為項目位於其管轄範圍內。

在市議會批准後，一旦公寓經過整修，可負擔房的限制將再延長55年。

債券 低收入 蒙特利公園市

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