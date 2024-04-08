南加基督教大學 涉勞工販運、洗錢遭查
聯邦執法機構現正在對南加內陸河濱縣屬地安扎（Anza）一所私立基督教奧利維特大學（Olivet University）進行刑事犯罪調查，原因是有人指控該校涉嫌勞工販運等多項嚴重罪行。
據The Press-Enterprise報導，該調查由聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）主導，國土安全部調查局（HSI）負責具體調查，並至少自2021年4月以來持續進行。調查目標是由韓裔牧師和教授David Jang於2004年創立的奧利維特大學，涉嫌洗錢、勞工販運和詐欺等罪名。
根據2024年2月間在河濱縣高級法院提起的民事訴訟，四名前奧利維特大學學生指控該校及其校長Matthias Gebhardt，和其他與該機構有關的人涉嫌參與勞工販運。然而，由於聯邦當局正在刑事調查，這起訴訟已被擱置。
根據法庭文件，奧利維特大學否認存在任何不當行為，稱該指控從一開始就是虛假的，並否認涉及勞工販運的指控。
據報導，針對奧利維特大學的刑事調查部分，源於2018年3月一名前學生Rebecca Singh撥打911報警。 當時Singh向河濱縣警局報告，她被困在大學校園，並且校方沒有為她的工作支付報酬。儘管校方聲稱事件發生後Singh被允許自願離開，但聯邦當局於2021年4月就採取了行動，對該大學執行了搜查令。
這不是奧利維特大學第一次被控，該校過去曾面臨法律問題，包括在2020年2月在紐約法院承認陰謀和偽造商業記錄的罪名。根據認罪協議，該校被勒令在兩年內支付125萬元的違規沒收款項。此外，加州檢察官在2023年3月代表私立高等教育局對該校特提出訴訟，指控該校在2022年11月的一次突擊查訪中，被發現存在14處違反州教育法規行為。
隨著調查的深入，聯邦檢察官拒絕就案件的具體細節發表評論。然而，聯邦地方法院法官Kenly Kiya Kato已命令暫停民事訴訟，並要求雙方每90天進行定期更新。
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