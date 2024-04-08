怪獸卡車大賽 吸引逾千粉絲觀戰

隨著比賽進行，一輛輛怪獸卡車在賽場內展現甩尾技巧，其巨大的車體在熟練駕駛手的操控下，靈活地在賽道上轉動，揚起一片片沙塵。（記者張庭瑜/攝影）

全國著名的巡迴現場娛樂盛事「Monster Truck Wars」（怪獸卡車大戰）4月6日（周六）在洛杉磯 縣工業市（City of Industry）的會展中心（Industry Hills Expo Center）比賽，吸引了上千名熱情粉絲觀戰。

隨著比賽的開始，現場的氣氛達到了沸點。觀眾們屏息凝視，目不轉睛地觀看著巨大的怪獸卡車在賽道上奔騰。（記者張庭瑜/攝影）

擁有逾60年經驗的「怪獸卡車大戰」以其高刺激性的賽事聞名遐邇，包括怪物卡車、卡車/拖拉機牽引、泥漿賽車 等。今年的活動展示了多輛重達1萬磅的國家級電視明星怪獸卡車，如Outlaw、T-Rex、Shark Attack和Cyclops等，為全場觀眾提供了一整天的精彩演出。此外，本次活動還新增了機器人秀和四輪摩托車戰，更有來自加州 和俄勒岡州的頂尖隊伍進行賽車對決。

主辦單位貼心安排了兩台特製的怪獸卡車，專門為了讓現場的觀眾能夠親身體驗狂飆快感，也吸引了眾多家庭攜帶孩子前來，孩子們滿臉興奮地排隊等待著體驗這種刺激的乘坐感覺。（記者張庭瑜/攝影） 為了讓車迷們有更多機會與心目中的偶像互動，Monster Truck Wars的主辦方特意在比賽開始前讓熱情的觀眾湧入會場，尋找自己最愛的賽車手和賽車合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

比賽開始前，主辦方貼心地提早開放現場，供觀眾與心目中的賽車手及賽車合影留念，更準備了兩台特製怪獸卡車，讓民眾親身體驗狂飆甩圈的快感。讓許多家庭帶著興奮的小朋友排隊等候，在司機的帶領下，孩子們歡快地尖叫著，與父母一同感受賽車的速度與激情。而隨著比賽時間的臨近，現場氣氛越發熱烈，觀眾席上更是一片沸騰。

隨後伴隨著震耳欲聾的引擎轟鳴聲，正式拉開比賽序幕。只見巨大的賽車如猛獸般躍入賽道，車手們展現出非凡的技巧，駕駛著大型卡車馳騁於起伏的賽道之上，完成一個個高難度的特技動作，將全場觀眾的情緒推向沸點。現場也充斥著歡呼聲、尖叫聲此起彼伏。不少觀眾更戴上耳機，以便更好地感受賽事的激情。

恩斯特龍坦言，怪獸卡車運動雖然目前還主要由男性主導，女性車手大概只有八到十名，但她發現越來越多的年輕女孩對這項充滿刺激的運動表現出了強烈的興趣。（記者張庭瑜/攝影） 恩斯特龍的標誌性賽車「鯊魚攻擊」（SHARK ATTACK）。（記者張庭瑜/攝影）

值得一提的是，在本次比賽中，著名女車手恩斯特龍（Kaley Engstrom）駕駛其標誌性的「鯊魚攻擊」（SHARK ATTACK）賽車，成為現場唯一的女性卡車參賽者，與眾多男性選手同場競技，展現出非凡實力。恩斯特龍在接受採訪時坦言，儘管怪獸卡車運動目前仍由男性主導，女性司機的數量相對較少，估計在整個怪獸卡車界僅有八到十名，但她注意到越來越多的小女孩開始對這項刺激的運動表達出濃厚的興趣，這讓她感到欣慰。

主辦單位之一的Outlaw Motor Sports首席運營官伍德布里奇（Ron Woodbridge）表示，去年Monster Truck Wars首次落戶洛杉磯時便吸引了滿座觀眾，今年再度回歸，依然受到廣大車迷的熱烈歡迎。