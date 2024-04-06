南加4月精彩活動超多 部分免費

4月20日至21日，南加的書籍愛好者們將湧入南加大校園參與圖書節。(USC官網）

南加4月春暖花開，多項文化娛樂活動恢復常態，正是遊樂賞景、增廣見聞的好時機。本報記者整理了洛杉磯 值得推薦的部分活動，從展覽會到圖書節，從屋頂影院到步行街，從美味披薩到純素食品，吃喝玩樂，豐富多彩。帶上家人、相約友人一起來，告別煩惱、接納快樂，迎接美好新生活。

●鮑勃貝克日（Bob Baker Day）

4月21日，華埠附近的洛杉磯州立歷史公園(Los Angeles State Historic Park)，將圍繞木偶展開一場盛大的年度慶祝活動，紀念已故的動畫大師鮑勃貝克。該慶典免費向公眾開放，將從上午10時持續到下午5時，全天都有精彩的木偶表演，還有各種工藝品和與木偶相關的活動，適合親子同行。

●圖書節（Festival of Books）

4月20日至21日，書籍愛好者們將湧入南加州大學（USC）的校園。在這個由「洛杉磯時報」策劃的活動上，參加者可以在不同書商的攤位上漫步，欣賞一些文學界知名人物的書籍並加入多元的小組討論。該圖書節不僅展現了300多家參展商，活動還邀請了500多名演講者，許多都是在文藝界的知名人士。此外，節日現場還有烹飪舞台，會提供不少美食供參加者品嚐。

●披薩節（Pizza City Fest）

4月27至28日，在南方公園（South Park），披薩愛好者們將有機會品嘗到各式各樣的美味披薩。該披薩節邀請40個供應商，在現場烹製披薩，並提供給食客品嚐。此外，節日還邀請了披薩專家和美食作家們進行分享，暢聊披薩製作。

●屋頂電影院 （Rooftop Cinema Club）

看電影不是只有電影院和家中，也可以在美麗的屋頂。即日起至4月28日，洛杉磯市中心的屋頂電影院又開始營業，放映精心挑選的影片。屋頂電影院以優質的電影選擇和美味的小吃飲品供應而聞名，觀眾不需要攜帶任何露營設備，屋頂電影院會提供舒適的草坪椅和一套無線耳機，讓觀眾舒適地在屋頂上沈浸在電影世界中。

●魔法市場（Magic Market）

4月20日到21日，在洛杉磯的維多利亞村莊將開啟一場充滿純素食品、復古服裝和奇特商品的春季野餐。魔法市場將所有與仙女和女巫相關的事物帶到文化遺產廣場（Heritage Square），活動包括塔羅牌和手相占卜、寵物通靈、聲音浴、瑜伽等，在集市遊逛地同時，還能參觀到博物館漂亮的老房子。

●626黃金街（626 Golden Streets）