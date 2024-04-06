我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

南加4月精彩活動超多 部分免費

記者子為／綜合報導
4月20日至21日，南加的書籍愛好者們將湧入南加大校園參與圖書節。(USC官網）
4月20日至21日，南加的書籍愛好者們將湧入南加大校園參與圖書節。(USC官網）

南加4月春暖花開，多項文化娛樂活動恢復常態，正是遊樂賞景、增廣見聞的好時機。本報記者整理了洛杉磯值得推薦的部分活動，從展覽會到圖書節，從屋頂影院到步行街，從美味披薩到純素食品，吃喝玩樂，豐富多彩。帶上家人、相約友人一起來，告別煩惱、接納快樂，迎接美好新生活。

●鮑勃貝克日（Bob Baker Day）

4月21日，華埠附近的洛杉磯州立歷史公園(Los Angeles State Historic Park)，將圍繞木偶展開一場盛大的年度慶祝活動，紀念已故的動畫大師鮑勃貝克。該慶典免費向公眾開放，將從上午10時持續到下午5時，全天都有精彩的木偶表演，還有各種工藝品和與木偶相關的活動，適合親子同行。

●圖書節（Festival of Books）

4月20日至21日，書籍愛好者們將湧入南加州大學（USC）的校園。在這個由「洛杉磯時報」策劃的活動上，參加者可以在不同書商的攤位上漫步，欣賞一些文學界知名人物的書籍並加入多元的小組討論。該圖書節不僅展現了300多家參展商，活動還邀請了500多名演講者，許多都是在文藝界的知名人士。此外，節日現場還有烹飪舞台，會提供不少美食供參加者品嚐。

●披薩節（Pizza City Fest）

4月27至28日，在南方公園（South Park），披薩愛好者們將有機會品嘗到各式各樣的美味披薩。該披薩節邀請40個供應商，在現場烹製披薩，並提供給食客品嚐。此外，節日還邀請了披薩專家和美食作家們進行分享，暢聊披薩製作。

●屋頂電影院（Rooftop Cinema Club）

看電影不是只有電影院和家中，也可以在美麗的屋頂。即日起至4月28日，洛杉磯市中心的屋頂電影院又開始營業，放映精心挑選的影片。屋頂電影院以優質的電影選擇和美味的小吃飲品供應而聞名，觀眾不需要攜帶任何露營設備，屋頂電影院會提供舒適的草坪椅和一套無線耳機，讓觀眾舒適地在屋頂上沈浸在電影世界中。

●魔法市場（Magic Market）

4月20日到21日，在洛杉磯的維多利亞村莊將開啟一場充滿純素食品、復古服裝和奇特商品的春季野餐。魔法市場將所有與仙女和女巫相關的事物帶到文化遺產廣場（Heritage Square），活動包括塔羅牌和手相占卜、寵物通靈、聲音浴、瑜伽等，在集市遊逛地同時，還能參觀到博物館漂亮的老房子。

●626黃金街（626 Golden Streets）

4月28日，聖蓋博谷地部分街道將再次迎來無車時間，民眾可以通過步行、跑步、滑冰、騎自行車等無車方式探索南巴沙迪那市、阿罕布拉市和聖蓋博市的部分路段。 這項活動由Metro推出，參與者能夠在沒有車輛的情況下踏上長達5哩的街道，從南巴沙迪那的Mission Street出發，沿著Marengo Avenu到Alhambra Road、Main Street 和Las Tunas Drive，最後前往聖蓋博的Mission Drive。

披薩節提供各式各樣美味披薩的試吃。（Pizza City Festival官網）
披薩節提供各式各樣美味披薩的試吃。（Pizza City Festival官網）

電影院 洛杉磯 聖蓋博

上一則

華美博物館安全有隱憂 各界尋解方

下一則

洛城檢察長之爭 霍克曼委託民調：領先賈斯康

延伸閱讀

大洛台灣會館呼籲僑界 捐款賑災重建花蓮

大洛台灣會館呼籲僑界 捐款賑災重建花蓮
洛杉磯跨性青年遭槍殺 變性人群安危堪憂

洛杉磯跨性青年遭槍殺 變性人群安危堪憂
擠不下又買不起 洛縣千禧世代生計兩難

擠不下又買不起 洛縣千禧世代生計兩難
洛金庫3000萬現金不翼而飛

洛金庫3000萬現金不翼而飛
磚塊砸碎多輛汽車擋風玻璃 洛杉磯非裔女被捕

磚塊砸碎多輛汽車擋風玻璃 洛杉磯非裔女被捕
議員提罷免門檻趨嚴 洛杉磯縣背書

議員提罷免門檻趨嚴 洛杉磯縣背書

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
長期以來，買房仲介的佣金都由賣方支出，未來買家可依仲介服務質量，自己與仲介約定費率，因而要選擇適當的仲介。（Pexels）

房地產交易6%佣金取消 購屋4大避雷攻略

2024-03-29 02:15
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶