疫後數位醫療 重塑醫病互動 仁愛醫療集團聯合執行長邱文達：遠程診療激增

邱文達指出，遠程診療、人工智能（AI）和ChatGPT等創新技術正在改變大眾對健康醫療的看法和應用方式，新冠疫情加速了遠程診療利用率大幅提升，AI在預測分析、影像診斷等領域展現巨大潛力。（記者張庭瑜/攝影）

在數位醫療浪潮下，遠程診療、人工智能 （AI ）、ChatGPT技術等創新手段，正逐步改變大眾對健康醫療的看法及其應用方式。新冠疫情 促使醫療產業迎來劇烈變革，仁愛醫療集團（AHMC Healthcare）聯合執行長邱文達指出，遠程診療利用率從疫情前的不足1%激增至47%，即使在2023年回落至13%，仍成為日常醫療工作的核心。

邱文達表示，疫情後遠程醫療成為醫療服務的常態，大大提升了診療和護理的效率和覆蓋率，包括專業會診和護理服務。在人工智能領域，醫療和管理應用大數據、機器學習和深度學習技術，涵蓋預測性分析、影像診斷到穿戴裝置等多元應用。從2021年起，AI相關醫學論文快速增加，特別是肺癌相關研究，在2022年突破1000篇。美國食藥局（FDA）也見證了支援AI/ML技術的醫療設備項目的快速增加，年增長率達14-39%。

人工智能在醫學領域的進展顯著，透過高端技術預測分析、影像診斷及穿戴裝置等方面發揮重要角色。近年來，與AI相關的醫學論文數量急劇增加，FDA核准的AI醫療設備範圍迅速擴大，美國主要醫療集團均積極探索AI在預測分析和癌症治療等領域的應用。

AHMC醫療集團也針對AI應用制定七大策略，包括語音智慧照護、穿戴裝置、達文西手術、預測分析、遠距照護、影像診斷和ChatGPT，並舉辦了多次國際研討會和論壇，展示其在醫療創新方面的領先地位。美國五大醫療集團與頂尖AI公司的合作，運用機器學習於預測分析、個人化癌症治療等領域。同時，醫院管理也能透過AI實現智慧排程、自動化預審核等功能，提升效率和服務品質。

而ChatGPT技術的興起也是另一項重要進展。其在日常生活和醫療領域的應用呈現爆炸性成長，從臨床診斷到醫學資料分析等，均展現出潛力。GPT-4不僅促進了AI繪圖和創作活動的發展，也在醫療領域證明了巨大的應用前景，如在美國醫師執照考試中展示了高達90%的正確率。

邱文達指出，新冠疫情期間，遠距醫療使用率有顯著增加。有超過一半的病人透過遠距看診，而疫情前則不到1%。即使疫情趨緩，目前仍有13%病人持續使用遠距醫療服務。另一方面，人工智慧在醫學上的應用也受到廣泛關注。資料的收集、正確性與可靠性是決定人工智慧分析結果好壞的關鍵。透過預測分析，例如利用大數據預測病患的健康變化，醫生可以更有效率地聚焦在潛在風險高的病患上。目前，FDA核准的人工智慧應用多數集中在影像分析上，因為相較於直接與病患相關的治療，影像分析涉及的個人風險較低。

談到AI在醫療診斷中的應用，邱文達估計目前AI的診斷準確率在85-90%之間，但最終臨床決策仍需醫生判斷。 他表示，採用AI的動機應以改善患者治療結果為中心，而非節省成本。 醫療服務供應商需對在AI輔助下所做的決定負責。邱文達他認為，與其採用自上而下的管理方式，不如通過標桿管理和同行數據來引導醫生，因為醫生往往偏好獨立性。而對於AI和機器人技術在老齡化社會的應用前景，邱文達表示，這項技術正在快速發展，未來有望為老年人提供智能陪伴和生活協助。

仁愛醫療集團使用的陪伴型機器人zenbo。（記者張庭瑜/攝影）

隨著人工智能技術的不斷進步，邱文達也十分看好GPT-4等大型語言模型在醫療領域的廣泛應用，從門診到手術室，都能提供支援。但他強調，即使AI技術日新月異，醫生和醫療機構仍需持續學習和適應，以實現人機協同，提高醫療服務質量，造福病患。