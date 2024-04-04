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歷經15年興建 羅蘭岡圓融禪寺開放

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
經過15年的籌備，羅蘭岡圓融禪寺日前首次對外開放，既是為了紀念尼天機上人，也期待弘揚佛法、利益眾生。（讀者提供）
經過15年的籌備，羅蘭岡圓融禪寺日前首次對外開放，既是為了紀念尼天機上人，也期待弘揚佛法、利益眾生。（讀者提供）

位於洛杉磯羅蘭岡（Rowland Heights）的圓融禪寺（California Yuanrong Zen Temple），經過15年的艱苦努力，終於在3月31日首次對外開放。此次開放活動既是為了紀念開山長老尼天機上人圓寂一周年，也是為了向一直以來支持寺廟建設的善信表達感謝。

開放當日，住持地觀法師主持「新寺工程回顧與未來展望說明會」，不僅紀念天機長老，也感謝支持者的貢獻，期望在眾人的持續支持下，新寺能夠早日完工，成為一個清淨莊嚴的佛法道場。

活動也以太鼓的激昂擊樂開場。地觀法師指出，儘管新寺尚未完全竣工，但已具備安全舉辦法會等活動的條件。選擇在天機上人圓寂一周年之際開放，邀請民眾共同回顧上人對佛法的貢獻，並承諾四眾弟子將繼續努力，實現上人的願景。

即使寶殿和三寶佛尚在施工階段未竣工，圓融禪寺已經開放迎接信眾。（讀者提供）
即使寶殿和三寶佛尚在施工階段未竣工，圓融禪寺已經開放迎接信眾。（讀者提供）

在大雄寶殿的說明會上，逾200名信眾透過影音、照片和文字了解了圓融禪寺的建立歷程，展望了寺院未來在弘法利生方面的重要作用。會中亦朗誦已故天機法師於2008年開基典禮上的致辭，深深感動了在場的每一位，再次凸顯了新寺的建立宗旨「紀念恩師圓融上人的弘法遺德」，為海外信眾提供修行的聖地。

天機法師在其致辭中提到，新寺旨在紀念恩師圓融上人的遺德，為海外信眾提供一個專注修行的道場，因此得名「圓融禪寺」。自2005年在羅蘭岡找到合適地點以來，經歷無數挑戰，終於開始建設。儘管道路充滿挑戰，信眾們仍充滿信心，期待早日完工，為信眾提供一個福慧兼修的聖地。遺憾的是，天機上人未能見證新寺的落成，生前多次嘱咐弟子要完成他的心願。未來，圓融禪寺將舉辦更多活動，包括4月的楞嚴經禮誦及點燈法會，5月的浴佛節和母親節慶祝等。新寺地址位於：Fullerton Road, Rowland Heights, CA 91748。

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