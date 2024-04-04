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西洋紅合唱團舉辦紀念黃自音樂會

記者張宏╱洛杉磯報導
洛杉磯西洋紅合唱團和洛杉磯歌劇藝術中心日前特別舉辦「永遠的黃自音樂會」。（記者張宏／攝影）
洛杉磯西洋紅合唱團和洛杉磯歌劇藝術中心日前特別舉辦「永遠的黃自音樂會」。（記者張宏／攝影）

永遠的紀念，唱清華前輩的歌。做為中國近代音樂奠基人，黃自是中國第一本音樂教材的撰寫者，今年正值其誕辰120年，洛杉磯西洋紅合唱團和洛杉磯歌劇藝術中心日前在鮑爾溫公園市（Baldwin Park）特別舉辦「永遠的黃自音樂會」。活動吸引400多名觀眾，合唱圖現場演唱黃自十餘首歌曲，在美妙的歌聲中緬懷。

（影音來源：記者張宏）

合唱圖現場演唱黃自十餘首歌曲，（記者張宏／攝影）
合唱圖現場演唱黃自十餘首歌曲，（記者張宏／攝影）
活動吸引400多名觀眾，大家在美妙的歌聲中緬懷。（記者張宏／攝影）
活動吸引400多名觀眾，大家在美妙的歌聲中緬懷。（記者張宏／攝影）

西洋紅合唱團和黃自頗有淵源，團長張克群表示，上月23日正好是黃自120周年的誕辰日，黃自是她清華大學的學長，也是合唱團男中聲部黃二陶的堂伯父，千絲萬縷的關係讓西洋紅合唱團責無旁貸要紀念這名音樂前輩。黃自作為上個世紀30年中國著名的現代作曲家和音樂理論家，他在耶魯大學西洋音樂理論與作曲專業畢業後回到中國，成為向中國傳授歐美近代專業作曲理論的第一人。

西洋紅合唱團團長張克群（左四）和其先生黃二陶（左三）都和黃自頗有淵源。（記者張宏...
西洋紅合唱團團長張克群（左四）和其先生黃二陶（左三）都和黃自頗有淵源。（記者張宏／攝影）

她表示，黃自代表作品很多，音樂會選取12首歌，包括其代表作如「踏雪尋梅」和「旗正飄飄」等。為籌備這次音樂會，他們和洛杉磯歌劇中心準備了近半年的時間，明年計劃演唱他全本的「長恨歌」。

洛杉磯歌劇藝術中心團長李運寬表示，黃自對中國古典音樂發展貢獻巨大，這次音樂會選取的歌曲風格不同，希望能為喜愛古典音樂的觀眾帶來視聽盛宴。

黃自家人和後代也出席音樂會，黃二陶表示，他可謂是目前在世的見到黃自親戚最多的人，他在1968年分配到長春時，特別去拜訪過黃自的親妹妹。上次舉辦黃自紀念音樂會，黃自的孫子也來參加。

西洋紅合唱團成立八年，創建數年吸引很多華人音樂愛好者加入。從最初17人發展到今天，成為南加當地頗有名氣的合唱團。合唱團每年都會舉行星光聯盟音樂會，團員大多是旅居洛杉磯多年、來自中國大陸的知識分子，大家利用周末集中練習，既豐富晚年文化生活，又提高演唱演奏藝術才能，深受中老年朋友喜愛。

洛杉磯 歌劇 耶魯大學

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