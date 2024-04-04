報稅季如何省稅 會計師傳授 華人常忽略
今年報稅截止日期即將到來，如何省稅是人們最關心的事。南加專業會計師指出，有些支出費用，一方面可以減免可徵稅收入的額度（Deductible），同時還可以作為稅收抵免（Tax Credit），華人如果巧用這兩個方面，就可以最大限度省稅。
中美會計師協會首任會長李豪會計師，日前參加亞凱迪亞華協舉辦的講座，講解商業抵稅的具體省稅方法。李豪解釋說，華人業主如果賺了100萬，其中在生意上花費了50萬，那麼盈利的50萬就要交稅，如何妥善處理這50萬的商業抵稅至關重要。
李豪舉例指出，例如華人餐廳經常被顧客狀告，因為沒有提供殘疾人便利措施，而建造這些便民措施的費用，報稅時就可以用在兩個不同的地方：一方面可以用於營業支出，減少徵稅收入；另一方面也可用於企業抵減額（Business Credit），最大程度達到省稅目的。
同樣，業主給員工購買健康保險的費用，也可以用在兩個方面，包括作為支出抵扣收入，還可以用於企業抵減額，但需要符合相關規定，建議報稅人與自己的會計師溝通具體細節。此外，雇主在哪裡成立公司、聘請哪些員工等，這些都可以幫助省稅。
李豪建議華人業者多了解稅務知識，因為許多會計師不會主動提供省稅方法，需要報稅人自己提出，並提供相關資料，只有深入了解稅法，才能幫助自己多省稅，真正累積財富。
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