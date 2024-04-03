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「璀璨帝國」Christine Chiu 訪台吸客

洛杉磯訊
克莉絲汀向全球觀眾展示台灣高端精緻、家庭、鐵道旅遊及永續旅遊體驗（觀光署提供）
克莉絲汀向全球觀眾展示台灣高端精緻、家庭、鐵道旅遊及永續旅遊體驗（觀光署提供）

Netflix實境秀「璀璨帝國」裡真人版亞洲富豪克莉絲汀(Christine Chiu)去台灣了! 交通部觀光署日前邀請她帶著家人訪台，憑藉她對奢華旅遊和文化探索的熱愛，她向全球觀眾展示台灣高端精緻、家庭、鐵道旅遊及永續旅遊體驗，擴大吸引北美旅客前往台灣旅遊。

五天四夜旅程中，克莉絲汀和她的家人體驗台灣豐富的自然景觀和悠久歷史，遊覽包括太魯閣國家公園、日月潭及國立故宮博物院等具有代表性地標。這些景點不僅展現台灣令人驚嘆的自然美景、豐富的文化傳承及精緻美食，透過她做為製片人及慈善家身分的不同視角發掘台灣的魅力，向影迷和美國市場觀眾展示島嶼上與眾不同的精緻生活體驗。

在本次融合傳統優雅與華麗氣派的旅程中，從突顯台灣本地食材的米其林星級餐廳，到台北101的VIP旅遊，還特別體驗台鐵的新款騰雲號商務座艙，及入住頂級設施的豪華酒店，享受專為家庭打造的精緻服務。

克莉絲汀搭乘的中華航空前往，搭配華航推出的「Soar Over Asia」飛越亞洲宣傳活動，並與各方旅遊局合作，向美國旅客推廣到訪台灣及遊歷其他亞洲國家一程多站多元選擇。

在旅程中，克莉絲汀將於她的Instagram專頁@christinechiu上分享她的精彩時刻。歡迎造訪觀光署網站eng.taiwan.net.tw，並追蹤台灣觀光北美Facebook專頁Tour Taiwan – America及Instagram專頁@taiwantourism.na，以獲取更多資訊。

Netflix實境秀「璀璨帝國」裡真人版亞洲富豪克莉絲汀(Christine C...
Netflix實境秀「璀璨帝國」裡真人版亞洲富豪克莉絲汀(Christine Chiu)去台灣了! （觀光署提供）

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