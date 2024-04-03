「新春杯」9人排球賽 冠軍出爐

來自全美各地的11支九人排球代表隊經過激烈角逐，分別決出公開組和中年組的冠軍。（記者張宏／攝影）

由南加州華人 排球俱樂部主辦的2024第二屆「新春杯」九人排球邀請賽日前在洛杉磯華埠圓滿結束。來自全美各地的11支九人排球代表隊經過激烈角逐，決出公開組和中年組的冠軍。

南加 州華人排球俱樂部的名譽會長余文波表示，九人排球歷來是廣東五邑地區的傳統體育項目，90多年前由來自廣東台山的移民帶到美國，這項排球運動在北美各大城市的華人社區流行至今。比賽邀請一經發出，引起美國各地排球愛好者響應，來自紐約、波士頓、舊金山和洛杉磯的排球俱樂部組成11支隊伍參與，隊員中不乏當年入選過中國省隊和國家隊的排球名將，也有出生在美國華人二代及其它亞裔排球好手。

比賽當天位於華埠的愛盼球場，各參賽隊實力接近，有的隊是全美九人排球的一流隊伍。公開組由開平第一中校洛杉磯校友會、波士頓排協、Sam’s Club Team分別獲得前三名。中年組由舊金山華人體育會、紐約布碌侖排球協會(BCVS)、南加州華人排球俱樂部分別獲得冠亞季軍。比賽結束後，南加州華人排球俱樂部在蒙特利公園市舉行頒獎晚會，向獲得前三名的隊伍頒發獎牌獎盃及獎金，為賽事畫上圓滿句號。