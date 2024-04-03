洛城新語／想辦好國際賽事 先解決交通問題

洛杉磯國際機場 向來以交通堵塞而名聲不佳。近幾日又因施工等問題導致交通擁堵而登上媒體頭條。洛杉磯國際機場緩慢的施工進程以及周邊公路高峰時段的堵塞，著實讓民眾為未來世界盃 及奧運 會的舉辦捏一把汗。

洛杉磯國際機場最近一次大擁堵發生3月16日至17日。主要原因是其正在進行的輕軌建設項目，暫時關閉了附近的街道所致。多家媒體報導，當時開車要花一至一個半小時，才能穿過總長度僅0.5英里的上層航站樓。這期間，趕飛機的乘客不得不拉著行李箱步行穿梭在航站樓之間。也許會有人說，這樣的極端情況只是個例，但本次大擁堵還有另一個原因，就是附近洛杉磯市的多條街道因馬拉松比賽而被關閉。一場比賽的地方道路關閉也會導致機場堵塞，足以見得機場及附近道路疏通能力和靈活性的欠缺。

目前洛杉磯機場正在修建的輕軌項目，目的在於緩解機場的交通堵塞。不過這項工程2019年3月開始動工，工期卻一拖再拖。最初預計在2023年完成，後管理方宣布2024年才能通車。近日惠譽信評指出，列車實際測試與完工驗收尚需時日，最快也要2025年4月才能啟用。這項工程如今已經耗時五年，這期間進出洛杉磯機場的乘客苦之久已。但願該項目能在2026世界盃前完成，否則屆時機場的交通狀況不堪設想。

即使輕軌項目可以改善洛杉磯機場及周邊的交通狀況，機場機場通至其他地區的高速主幹道的交通情況也令人頭疼，特別是在上下班的高峰期，這些幹道堵車堵得「讓人懷疑人生。」即便是共乘車道，情況也好不到哪去。例如經過機場東側，南北縱向的405公路，是連結西洛杉磯，南至托倫斯等城市的重要線路，是著名的擁堵公路。根據交通分析公司INRIX2021年的全美最擁堵高速路段排行榜，405北向聖塔莫尼卡大道和Valley Vista大道之間的路段是全美第11擁堵的路段，最擁堵時段是下午4時。

除了405號公路，還有經過洛杉磯市中心的110號公路和10號公路，均「榜上有名」。從機場出來，沿著105號公路行車幾分鐘，就可以北轉至通往洛市中心的110號公路，行至洛市中心，則可換至東西向的10號公路。這兩條公路是貫穿洛杉磯市的重要幹道。根據INTRIX的排行，10號公路東向道位於華盛頓大道和110公路之間的路段，擁堵程度排名全美第10，最擁堵時段也是下午4點。

聯合舉辦2026年世界盃以及承辦2028年奧運會，是洛杉磯乃至整個南加州的機遇，可以讓全球國家了解這個地方，帶動當地的旅遊業和經濟。不過想要辦好這兩場國際賽事，洛杉磯也面臨著很多挑戰，其中交通擁堵恐怕是最難克服的問題之一。洛杉磯市及其周邊城市目前正在積極制定對策，例如改善公共交通，修建機場輕軌等。洛杉磯的交通狀況是否能就此改善，讓人拭目以待。