我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

洛城新語／想辦好國際賽事 先解決交通問題

洛城新語

洛杉磯國際機場向來以交通堵塞而名聲不佳。近幾日又因施工等問題導致交通擁堵而登上媒體頭條。洛杉磯國際機場緩慢的施工進程以及周邊公路高峰時段的堵塞，著實讓民眾為未來世界盃奧運會的舉辦捏一把汗。

洛杉磯國際機場最近一次大擁堵發生3月16日至17日。主要原因是其正在進行的輕軌建設項目，暫時關閉了附近的街道所致。多家媒體報導，當時開車要花一至一個半小時，才能穿過總長度僅0.5英里的上層航站樓。這期間，趕飛機的乘客不得不拉著行李箱步行穿梭在航站樓之間。也許會有人說，這樣的極端情況只是個例，但本次大擁堵還有另一個原因，就是附近洛杉磯市的多條街道因馬拉松比賽而被關閉。一場比賽的地方道路關閉也會導致機場堵塞，足以見得機場及附近道路疏通能力和靈活性的欠缺。

目前洛杉磯機場正在修建的輕軌項目，目的在於緩解機場的交通堵塞。不過這項工程2019年3月開始動工，工期卻一拖再拖。最初預計在2023年完成，後管理方宣布2024年才能通車。近日惠譽信評指出，列車實際測試與完工驗收尚需時日，最快也要2025年4月才能啟用。這項工程如今已經耗時五年，這期間進出洛杉磯機場的乘客苦之久已。但願該項目能在2026世界盃前完成，否則屆時機場的交通狀況不堪設想。

即使輕軌項目可以改善洛杉磯機場及周邊的交通狀況，機場機場通至其他地區的高速主幹道的交通情況也令人頭疼，特別是在上下班的高峰期，這些幹道堵車堵得「讓人懷疑人生。」即便是共乘車道，情況也好不到哪去。例如經過機場東側，南北縱向的405公路，是連結西洛杉磯，南至托倫斯等城市的重要線路，是著名的擁堵公路。根據交通分析公司INRIX2021年的全美最擁堵高速路段排行榜，405北向聖塔莫尼卡大道和Valley Vista大道之間的路段是全美第11擁堵的路段，最擁堵時段是下午4時。

除了405號公路，還有經過洛杉磯市中心的110號公路和10號公路，均「榜上有名」。從機場出來，沿著105號公路行車幾分鐘，就可以北轉至通往洛市中心的110號公路，行至洛市中心，則可換至東西向的10號公路。這兩條公路是貫穿洛杉磯市的重要幹道。根據INTRIX的排行，10號公路東向道位於華盛頓大道和110公路之間的路段，擁堵程度排名全美第10，最擁堵時段也是下午4點。

聯合舉辦2026年世界盃以及承辦2028年奧運會，是洛杉磯乃至整個南加州的機遇，可以讓全球國家了解這個地方，帶動當地的旅遊業和經濟。不過想要辦好這兩場國際賽事，洛杉磯也面臨著很多挑戰，其中交通擁堵恐怕是最難克服的問題之一。洛杉磯市及其周邊城市目前正在積極制定對策，例如改善公共交通，修建機場輕軌等。洛杉磯的交通狀況是否能就此改善，讓人拭目以待。

洛杉磯國際機場 世界盃 奧運

上一則

Michelle蘇協助解決 商業貸款高利息煩惱

下一則

洛縣、河濱縣 增2名亞裔女法官

延伸閱讀

花蓮7.2強震 洛杉磯遊客受驚 母抱兒躲桌下

花蓮7.2強震 洛杉磯遊客受驚 母抱兒躲桌下
洛市非裔女持磚塊砸車 多輛豪車前窗中招

洛市非裔女持磚塊砸車 多輛豪車前窗中招
屋崙機場更名 擬加「舊金山灣」 SFO聲明反對

屋崙機場更名 擬加「舊金山灣」 SFO聲明反對
I-15州際公路雨天車禍堵塞 華人困6小時

I-15州際公路雨天車禍堵塞 華人困6小時
屋崙機場新名稱加「舊金山灣」SFO嚴重擔憂

屋崙機場新名稱加「舊金山灣」SFO嚴重擔憂
暴雨來襲 洛杉磯縣市延長冬季庇護計畫

暴雨來襲 洛杉磯縣市延長冬季庇護計畫

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
長期以來，買房仲介的佣金都由賣方支出，未來買家可依仲介服務質量，自己與仲介約定費率，因而要選擇適當的仲介。（Pexels）

房地產交易6%佣金取消 購屋4大避雷攻略

2024-03-29 02:15

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清