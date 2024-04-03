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加州挑戰：住房、遊民、教師短缺、醫療不足…

記者楊青／洛杉磯報導
少數族裔媒體中心邀請2024年「詹姆斯歐文基金會領導獎（James Irvine Foundation Leadership Awards）」獲獎者分享及討論「加州面臨的挑戰」。前排右至左：Elizabeth Baham、Nick Vargas、Amina Sheik Mohamed；後排右至左：Manjusha Kulkarni、Hector Camacho、Michelle Siqueiros、Brian Poth、Blanca Meléndrez。（少數族裔媒體中心提供）
少數族裔媒體中心邀請2024年「詹姆斯歐文基金會領導獎（James Irvine Foundation Leadership Awards）」獲獎者分享及討論「加州面臨的挑戰」。前排右至左：Elizabeth Baham、Nick Vargas、Amina Sheik Mohamed；後排右至左：Manjusha Kulkarni、Hector Camacho、Michelle Siqueiros、Brian Poth、Blanca Meléndrez。（少數族裔媒體中心提供）

少數族裔媒體中心邀請2024年「詹姆斯歐文基金會領導獎（James Irvine Foundation Leadership Awards）」獲獎者分享及討論「加州面臨的挑戰」。獲獎者表示，加州面臨著各種挑戰，從住房到無家可歸，從嚴重的教師短缺和日益加劇的不平等、仇恨和不寬容等等，都需要加州人共同努力，積極參與和改變。

教師短缺問題是當務之急。獲獎者、總部位於奧克蘭的Reach大學教務長Elizabeth Baham指出，到2022年，加州50萬名學生所在的學校面臨教師短缺，根據最新數據，加州教師缺口高達1萬人，隨著現有教師中約20%將退休或永久離開該行業，加州未來幾年的教師荒將雪上加霜。加州教師短缺的數字意味著班級規模增大，教學品質降低，不達標學生人數增加，而在此過程中，少數族裔學生所受影響尤其嚴重。

加州中央山谷和偏遠地區民眾的醫療資源也是加州面臨的挑戰。來自佛萊斯諾的獲獎者Brian Poth 和Nick Vargas表示，當地農村地區的醫療資源缺乏，非常保守，尤其是LGBT社區，要獲得有尊嚴的服務相當困難，他們必須開車去洛杉磯或舊金山才能體驗安全和體面的醫療服務。這激發了他們與附近地區的The Source LGBT+中心合作。

2023年，The Source為加州中部三個縣2萬6000人提供了服務，過去被診斷出愛滋病毒的人往往需要長達四個月才能看到醫生，現在已縮短到兩天。The Source發展和策略總監Nick Vargas說，他在當地一個牧場長大，獲得史丹福大學錄取，畢業後回到家鄉，現在能夠直接幫助愛滋病人，為此感到自豪。

反擊仇恨並創造機會也是加州面臨的挑戰。亞太聯盟執行董事Manjusha KulkarniKul表示，針對種族的歧視言論無所不在，對人們造成極大損害。目前，Stop AAPI Hate組織已發展到42個，遍佈全加州不同族裔社區。

大學機會運動主席Michelle Siqueiros認為，接受良好教育是少數族裔改變命運，獲得更多機會的關鍵。過去20年她一直致力於倡導大學改革，讓學生更容易負擔得起學費，同時支持學生畢業。

聖地牙哥加大ACTRI社區健康中心負責人Blanca MeléndrezMeléndrez表示，她自己當年是作為無證移民從墨西哥來美，她的家庭曾經面臨糧食不足的困境，透過一項營養計畫，聖地牙哥加大社區健康中心幫助向當地5萬多個家庭提供食物。

加州 聖地牙哥 史丹福大學

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