加州挑戰：住房、遊民、教師短缺、醫療不足…

少數族裔媒體中心邀請2024年「詹姆斯歐文基金會領導獎（James Irvine Foundation Leadership Awards）」獲獎者分享及討論「加州面臨的挑戰」。前排右至左：Elizabeth Baham、Nick Vargas、Amina Sheik Mohamed；後排右至左：Manjusha Kulkarni、Hector Camacho、Michelle Siqueiros、Brian Poth、Blanca Meléndrez。（少數族裔媒體中心提供）

少數族裔媒體中心邀請2024年「詹姆斯歐文基金會領導獎（James Irvine Foundation Leadership Awards）」獲獎者分享及討論「加州 面臨的挑戰」。獲獎者表示，加州面臨著各種挑戰，從住房到無家可歸，從嚴重的教師短缺和日益加劇的不平等、仇恨和不寬容等等，都需要加州人共同努力，積極參與和改變。

教師短缺問題是當務之急。獲獎者、總部位於奧克蘭的Reach大學教務長Elizabeth Baham指出，到2022年，加州50萬名學生所在的學校面臨教師短缺，根據最新數據，加州教師缺口高達1萬人，隨著現有教師中約20%將退休或永久離開該行業，加州未來幾年的教師荒將雪上加霜。加州教師短缺的數字意味著班級規模增大，教學品質降低，不達標學生人數增加，而在此過程中，少數族裔學生所受影響尤其嚴重。

加州中央山谷和偏遠地區民眾的醫療資源也是加州面臨的挑戰。來自佛萊斯諾的獲獎者Brian Poth 和Nick Vargas表示，當地農村地區的醫療資源缺乏，非常保守，尤其是LGBT社區，要獲得有尊嚴的服務相當困難，他們必須開車去洛杉磯或舊金山才能體驗安全和體面的醫療服務。這激發了他們與附近地區的The Source LGBT+中心合作。

2023年，The Source為加州中部三個縣2萬6000人提供了服務，過去被診斷出愛滋病毒的人往往需要長達四個月才能看到醫生，現在已縮短到兩天。The Source發展和策略總監Nick Vargas說，他在當地一個牧場長大，獲得史丹福大學 錄取，畢業後回到家鄉，現在能夠直接幫助愛滋病人，為此感到自豪。

反擊仇恨並創造機會也是加州面臨的挑戰。亞太聯盟執行董事Manjusha KulkarniKul表示，針對種族的歧視言論無所不在，對人們造成極大損害。目前，Stop AAPI Hate組織已發展到42個，遍佈全加州不同族裔社區。

大學機會運動主席Michelle Siqueiros認為，接受良好教育是少數族裔改變命運，獲得更多機會的關鍵。過去20年她一直致力於倡導大學改革，讓學生更容易負擔得起學費，同時支持學生畢業。

聖地牙哥 加大ACTRI社區健康中心負責人Blanca MeléndrezMeléndrez表示，她自己當年是作為無證移民從墨西哥來美，她的家庭曾經面臨糧食不足的困境，透過一項營養計畫，聖地牙哥加大社區健康中心幫助向當地5萬多個家庭提供食物。