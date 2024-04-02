砸6堵牆挖通道偷珠寶 賊被店主逮到

竊賊用鐵鎚砸穿3家店舖的6面牆，為闖入珠寶店盜竊。（KTLA5）

洛杉磯 市警方正在調查多家珠寶店的入室盜竊案，最近一起案件發生在查伍斯（Chatsworth）社區。囂張盜賊砸穿六堵牆，挖了一條通往珠寶店的通道，就在他們深夜闖入店內準備洗劫財物時，恰巧與店主面對面相遇。

這起案件發生在3月25日淩晨2時左右，案發地址位於查伍斯Topanga Canyon廣場的購物中心，靠近Lassen Street。警方稱，竊賊用大鐵鎚砸穿三家店舖的六面牆，目的就是為了闖入這家珠寶店施盜。

案發時，珠寶店店主Denny Lesser正好走進店內，準備做一些修理工作，他猛然看見一個陌生男子出現在面前。根據Lesser的描述，男子身高5呎5吋至5呎7吋之間，看到珠寶店內有人，對方明顯也嚇了一跳。此時店主發現牆上還有一人，「顯然兩人是同夥，他們開始交流，但不是說英語。」Lesser迅速關上店裡的一扇後門，並在門把手下方放了一張椅子，同時他果斷撥打報警電話，竊賊見此場景，選擇空手逃離珠寶店。

KTLA電視台獲得的現場畫面顯示，警方趕到案發現場，一名警察在購物中心圍欄後面查看。據悉，圍欄已被嫌疑人切斷，目的是進入大樓的一扇側門，該側門通往一間武術工作室。嫌犯再挖開另一家門店的磚牆，試圖從那裡進入珠寶店。

隔壁沙龍店老闆Sarah Shafik表示，在她店鋪後面， 竊賊使用大鐵鎚在洗手間牆壁上打了一個洞，並在商店之間挖了一條通道，可以直接通到珠寶店。一位不具名的店主指出，兩名嫌疑人從外面的煤渣磚牆開始，用大錘打破六面牆。對於歹徒的囂張行為，這名店主直呼「太瘋狂了，挖通道需要花很多時間。」

這家店主的監控探頭拍到案發時，一名穿著大衣的可疑男子在後面行走，以及一輛銀色SUV 在停車場快速進出。店主表示，自己的商店已經發生過12次入室盜竊，但對於這起案子，她仍然感到十分震驚。附近商家普遍認為犯罪行為已經失控，希望當局採取強有力的措施。