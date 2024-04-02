I-15州際公路雨天車禍堵塞 華人困6小時

車禍導致I-15朝拉斯維加斯方向大堵車，有華人被困路上六個多小時。（受訪者提供）

3月30日，在連結加州 和拉斯維加斯的I-15州際公路上，一輛賓士和起亞汽車相撞，導致三人死亡，多人受傷，目前案件仍在調查中。此外，這起車禍還導致I-15公路往拉斯維加斯方向發生大堵車，有華人 在原地等待了六個小時。

案件發生在3月30日下午，降雨使道路變得濕滑。根據加州公路巡警局（CHP）發布的聲明，在1時40分左右，一輛賓士SUV 和一輛起亞SUV在I-15洲際公路上Halloran Springs區域相撞。鄰近案發地的巴士度(Barstow)警方隨後趕到現場，調查顯示，事故中的起亞汽車發生了滑水事故，漂過四個車道和中間隔離帶，撞上了一輛反向行駛的賓士，CHP尚無法判斷起亞車在案發時的駕駛時速。案發時起亞車內有六人，賓士車內有四人，迎面相撞車禍導致起亞車內兩名乘客死亡，賓士車內一名乘客死亡，此外多人受傷。

這起車禍後的封路導致持續長時間的交通擁堵，許多駕駛者在I-15州際公路上停滯了近三個小時。下午5時35分，警方開放了其中一條道路，慢慢地允許汽車通過案發路段，擁堵開始減輕，到次日凌晨2時49分，所有車道都重新開放。