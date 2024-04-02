I-15州際公路雨天車禍堵塞 華人困6小時
3月30日，在連結加州和拉斯維加斯的I-15州際公路上，一輛賓士和起亞汽車相撞，導致三人死亡，多人受傷，目前案件仍在調查中。此外，這起車禍還導致I-15公路往拉斯維加斯方向發生大堵車，有華人在原地等待了六個小時。
案件發生在3月30日下午，降雨使道路變得濕滑。根據加州公路巡警局（CHP）發布的聲明，在1時40分左右，一輛賓士SUV和一輛起亞SUV在I-15洲際公路上Halloran Springs區域相撞。鄰近案發地的巴士度(Barstow)警方隨後趕到現場，調查顯示，事故中的起亞汽車發生了滑水事故，漂過四個車道和中間隔離帶，撞上了一輛反向行駛的賓士，CHP尚無法判斷起亞車在案發時的駕駛時速。案發時起亞車內有六人，賓士車內有四人，迎面相撞車禍導致起亞車內兩名乘客死亡，賓士車內一名乘客死亡，此外多人受傷。
這起車禍後的封路導致持續長時間的交通擁堵，許多駕駛者在I-15州際公路上停滯了近三個小時。下午5時35分，警方開放了其中一條道路，慢慢地允許汽車通過案發路段，擁堵開始減輕，到次日凌晨2時49分，所有車道都重新開放。
華人Ronald就是被堵在路上的一員，他表示當天從洛杉磯開到拉斯維加斯辦事，全程足足開了12小時，他平時常開該路線，通常三個多小時就到了。Ronald說，下午2時，他快開到Baker地區，發現開始堵車，並獲悉發生了交通事故，原以為警察將車挪走就結束了，結果卻原地等待了六個小時。六小時後，儘管車輛能夠開始前行，但導航顯示前方還要堵車，Ronald就決定掉頭走CA-127山路，全程幾乎沒有路燈，導致他開車格外小心，最終晚上10時40分才到達目的地。另一華人目擊者表示，也在事故現場等待了六個多小時，後來還看到發生車禍的兩輛車，雙方車頭都被撞沒了，怵目驚心。
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