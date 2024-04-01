我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州罕見積雪多 夏季有望免限水

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

加州速食店時薪20元生效 法規模糊

編譯陳盈霖／綜合報導
加州AB 1228法將於4月1日上路。（KTLA 5電視台畫面）
加州AB 1228法將於4月1日上路。（KTLA 5電視台畫面）

KTLA 5電視台報導，隨著新法AB 1228周一（4月1日）生效，加州速食店員工每小時薪資至少上漲至20元。此兩極分化的法律受到低收入勞工倡議者讚揚，餐廳業者批評。而加州勞資關係廳網頁上對該法部分細則定義，可以稍解外界的疑惑。

究竟新法會讓誰有資格得到加薪？新法涵蓋哪些員工？根據加州勞資關係廳網上公布的消息，所謂「速食餐廳（fast food restaurant）」場所是「提供有限或不提供餐桌服務，顧客需在食用前付款」。此外，食物必須「立刻食用」。

然即使餐廳符合這些標準，但規模較小、在當地擁有和經營的漢堡店和墨西哥玉米餅店，若全國沒有超過60家連鎖店，則不受該法影響。

該法比較模糊的地方在於，若一家餐廳提供「即食」食物，但也提供預先製作的菜餚，加熱後再上桌，是否符合該法規定。若餐廳超過50%總收入來自銷售「立即消費」的食品或飲料，那麼自1日起，員工每小時工資應為20元。冰淇淋、波霸奶茶、甜甜圈等店，若擁有至少60家門市，也需遵守AB 1228。

該法最具爭議的內容之一，是對同時經營麵包店並作為獨立菜單生產和銷售「麵包」餐廳是否擁有該法豁免權。根據網站解釋，「麵包被定義為冷卻後重量至少為0.5磅的單一商品，且需作為獨立商品出售。」漢堡麵包、羊角麵包、鬆餅和麵包捲不算在內，因不夠重。若餐廳不在現場生產麵包，也不能豁免，但這部分也有爭議，因一些餐廳會用預製好的麵團烘烤。

最初Panera Bread似乎在豁免名單上，彭博社也曾因此稱「這是對州長紐森（Gavin Newsom）捐助者弗林（Greg Flynn）一項優惠，他在加州擁有幾十家Panera Bread門市。」但兩人都否認此說法，弗林後來宣布將替旗下員工加薪至每小時20元。

若雜貨店在單獨的櫃檯提供快餐該怎麼辦？AB 1228法可能不適用。位於「面積超過1萬5000平方呎」的商店內，主要銷售「家庭食品」的速食店可以豁免，包括新鮮農產品、肉類、家禽等。詳見問題可上https://www.dir.ca.gov/dlse/Fast-Food-Minimum-Wage-FAQ.htm。

加州 低收入 紐森

上一則

洛城新語／加州死刑「名存實亡」

下一則

租借帳號 Uber將停用帳號禁止使用程式

延伸閱讀

加州擬更新電費收取方式 每月每戶可省40餘元

加州擬更新電費收取方式 每月每戶可省40餘元
中國無證客湧關島 非法居留華男駕車闖加州軍事基地

中國無證客湧關島 非法居留華男駕車闖加州軍事基地
一分鐘看加州／加州原住民有72.3萬人 全美最多

一分鐘看加州／加州原住民有72.3萬人 全美最多
SB567法案4月1日生效 加州惡房客更難趕了

SB567法案4月1日生效 加州惡房客更難趕了
中國無證客大量湧關島 非法居留華男駕車闖加州軍事基地

中國無證客大量湧關島 非法居留華男駕車闖加州軍事基地
寬頻太貴 加州自建公共網路 連接至貧村、少數族裔社區

寬頻太貴 加州自建公共網路 連接至貧村、少數族裔社區

熱門新聞

在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
華裔教師協會舉辦加州教師檢定考試說明會。（記者子為／攝影）

這職業年薪達10萬福利好、無年齡限制 新規有利華裔

2024-03-26 15:31

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析