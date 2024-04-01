加州速食店時薪20元生效 法規模糊

加州AB 1228法將於4月1日上路。（KTLA 5電視台畫面）

KTLA 5電視台報導，隨著新法AB 1228周一（4月1日）生效，加州 速食店員工每小時薪資至少上漲至20元。此兩極分化的法律受到低收入 勞工倡議者讚揚，餐廳業者批評。而加州勞資關係廳網頁上對該法部分細則定義，可以稍解外界的疑惑。

究竟新法會讓誰有資格得到加薪？新法涵蓋哪些員工？根據加州勞資關係廳網上公布的消息，所謂「速食餐廳（fast food restaurant）」場所是「提供有限或不提供餐桌服務，顧客需在食用前付款」。此外，食物必須「立刻食用」。

然即使餐廳符合這些標準，但規模較小、在當地擁有和經營的漢堡店和墨西哥玉米餅店，若全國沒有超過60家連鎖店，則不受該法影響。

該法比較模糊的地方在於，若一家餐廳提供「即食」食物，但也提供預先製作的菜餚，加熱後再上桌，是否符合該法規定。若餐廳超過50%總收入來自銷售「立即消費」的食品或飲料，那麼自1日起，員工每小時工資應為20元。冰淇淋、波霸奶茶、甜甜圈等店，若擁有至少60家門市，也需遵守AB 1228。

該法最具爭議的內容之一，是對同時經營麵包店並作為獨立菜單生產和銷售「麵包」餐廳是否擁有該法豁免權。根據網站解釋，「麵包被定義為冷卻後重量至少為0.5磅的單一商品，且需作為獨立商品出售。」漢堡麵包、羊角麵包、鬆餅和麵包捲不算在內，因不夠重。若餐廳不在現場生產麵包，也不能豁免，但這部分也有爭議，因一些餐廳會用預製好的麵團烘烤。

最初Panera Bread似乎在豁免名單上，彭博社也曾因此稱「這是對州長紐森 （Gavin Newsom）捐助者弗林（Greg Flynn）一項優惠，他在加州擁有幾十家Panera Bread門市。」但兩人都否認此說法，弗林後來宣布將替旗下員工加薪至每小時20元。

若雜貨店在單獨的櫃檯提供快餐該怎麼辦？AB 1228法可能不適用。位於「面積超過1萬5000平方呎」的商店內，主要銷售「家庭食品」的速食店可以豁免，包括新鮮農產品、肉類、家禽等。詳見問題可上https://www.dir.ca.gov/dlse/Fast-Food-Minimum-Wage-FAQ.htm。