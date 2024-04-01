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時薪翻倍員工開心 業主憂成本增

編譯陳盈霖／綜合報導
自4月1日起，加州許多速食店員工最低工資將為每小時20元或以上。（KTLA 電視台社媒X）
自4月1日起，加州許多速食店員工最低工資將為每小時20元或以上。（KTLA 電視台社媒X）

美聯社報導，隨著新法上路，自4月1日開始，加州大多數速食店員工時薪將調漲至每小時至少20元，替這個史上低薪的職業提供更多保障，但此舉也恐威脅以高生活成本著稱的加州。

加州立法機關的民主黨人去年通過該法律，部分原因是承認在速食店工作的超過50萬員工中，許多人是為了養家糊口的成年人。這當中包括許多像維洛里奧（Ingrid Vilorio）這樣的新移民。她說她在2019年抵達美國後就在麥當勞工作，如今她每周在Jack in the Box工作八小時外，也從事其他工作。「時薪20元太棒了，希望早點來臨。」

這項法律得到代表速食連鎖業者行業協會支持。然自從該法通過以來，許多業者開始抱怨該法帶來的影響，尤其在加州經濟放緩的情況下。

在舊金山灣區擁有十家Anne's Pretzels和Cinnabon的強森（Alex Johnson）表示，2024年銷售放緩，促使他不得不解雇辦公室員工，新法上路後增加的薪資，將使約翰每年損失47萬元，他將不得不將店內價格提高5%至15%，且不再招聘或在加州開設新店。

過去十年，加州將大多數勞工最低工資翻了一倍，達到每小時16元。柏克萊加大勞動經濟學教授賴克（Michael Reich）表示，雖然加州最低工資每小時16元，但該州許多大城市都有自己的最低工資，對許多速食店來說，意味著每小時20元的漲幅會比較小。

該法反映的速食業和工會之間的妥協，近兩年來，工會一直在工資、福利和法律責任上爭論不休。該法源於工會與行業之間的私人談判，包括簽署保密協議等不尋常步驟。

新法適用於在全國至少有60家門市的速食店。雜貨店內經營的餐廳與獨立菜單和銷售麵包的餐廳均不受此限。最初麵包豁免似乎適用於Panera Bread餐廳，但最終紐森表示該餐廳也不能從該法中豁免。

加州 勞工 柏克萊加大

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