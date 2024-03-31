SB567法案4月1日生效 加州惡房客更難趕了

加州新法SB567將於4月1日生效，讓房東驅逐房客難度增加。 （Unsplash圖片）

加州 新法SB567將於4月1日生效，該法規修改加州「無過失」驅逐法，讓房東 更難趕走惡房客。

新法同時要求房東如果以自住為由趕走租戶，屋主或其家人則必須在90天內搬進該物業，並至少居住12個月。因此房東叫苦連天，投資房吸引力減少；而那些想買房的人則希望少一些房東多一些自住；也有理財人士認為這樣可能會改變華人 的地產信仰。

加州法律保護租客由來已久，尤其今年生效的諸多租房新法讓不少華人房東苦不堪言。Tina胡在疫情期間於亞凱迪亞（Arcadia）買了兩套房出租，Tina胡表示，做房東兩三年，發現不是躺著掙租金那麼簡單。上個房客在租房內做月子中心生意，結果被鄰居舉報。她費了半天勁將其驅逐，自己不僅損失了一個月房租，且屋主協會（HOA）還罰款1萬多元，她一氣之下賣掉了房子。

她說，新法讓趕房客越來越困難，想用家人或自住作為趕房客的理由，如今又有各種限制，讓做房東變得更難。其實每個月租金扣除稅、成本開支和潛在損失，所得有限，還要承受租客壓力和增加的溝通成本。

而理財業者則認為此舉可改變華人地產信仰。Louis Hsu表示，多數華人資產配置超過90%都在不動產，這不符合投資分散風險的原則，隨著通貨膨脹，市場對房價上漲幅度預期並不樂觀，加上租房法規對房東的桎梏，或許能讓華人更願意投向其他的理財產品。因為任何一種投資都不是一勞永逸，一直上漲的，房地產也是如此。

他認為未來幾年地產可能會引來拐點，不僅投資地產會有出租風險，地稅、租金所得金和保險成本大幅上漲都會壓縮出租房屋的利潤空間。尤其是保險部分，很多保險公司退出加州，導致一些人買不到房屋保險，或者要以增加數倍的價格買保險。

某些打算今年買房的華人認為，新法或許能讓華人房東望而卻步，把房子留給那些真正需要自住的人。徐先生說，現在加州房價居高不下很大原因是華人的地產信仰，一人擁有多套房子，出租難度增大，有助於房子降價， 否則房子永遠都在地主手裡。

律師劉龍珠表示，法律應該秉持公平遊戲規則。但是加州左派思潮已背離公平，為什麼房東和家人不能住自己的房子，而不付錢的租客卻可以住？為什麼就該房東吃虧買單？這實在很荒謬。加州法律劫富濟貧的目的是想共同富裕，但結果卻是全部餓死或全部離開。