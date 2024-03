去除汙名迷思 專家：阿茲海默症 早期診斷降風險

少數族裔媒體服務中心EMS(Ethnic Media Services)29日舉辦主題「挑戰少數族裔社區對阿茲海默症的汙名化」講座,邀請阿茲海默症專家解析相關議題。(Zoom截圖)

女性和少數族裔是阿茲海默症 的多發人群,尤其是華人群體存在對該病症的汙名化和誤解。少數族裔媒體服務中心EMS(Ethnic Media Services)29日舉辦主題是「挑戰少數族裔社區對阿茲海默症的汙名化」(Challenging the Stigma of Alzheimer's in Ethnic Communities)講座,邀請阿茲海默症專家解析相關議題。

加州 公共衛生廳(CDPH) Lucía Abascal博士有兩個家人患有阿茲海默症,她表示,阿茲海默症曾是加州人第三大死因,現在已成為第二大死因;估計到2040年,隨著社會高齡化趨勢,阿茲海默症病人比率也會上升,且女性和少數族裔更容易患上阿茲海默症。為此,CDPH致力於消除人們對該疾病的誤解和汙名化,讓社區了解阿茲海默,並改變偏見,讓阿茲海默成為可日常談論的話題。因為汙名化導致很多阿茲海默患者不願就醫,其家人害怕被診斷成阿茲海默症。這是一個逐漸進展的疾病,如能早期識別和診斷,更易採取措施降低風險。

如何改善阿茲海默症帶來的腦損傷?史丹福大學醫學院精神病學與行為科學系榮譽教授Dolores Gallagher Thompson博士表示,坊間流傳薑黃素和藍莓能預防阿茲海默症,但這些偏方沒有實際效果。同時很多人覺得年老記憶力衰退是正常的,不會將其歸因為阿茲海默症,因而不去就醫。她也會偶爾忘掉一些事情,但阿茲海默症是不一樣的。有責任讓大家了解這一疾病特徵,希望通過傾聽社區聲音,採取實際有效措施增強大腦健康。

南加大社會工作和老年學教授María Aranda博士表示,來自越南和中國的移民族群患有阿茲海默症的群體很大,研究顯示亞裔 家庭存在巨大看護壓力,很多中年人承擔著扶老攜幼的雙重責任,而華人傳統文化又倡導孝順,但在美國長大的年輕人沒有這樣的概念,導致其父母的期待落空。因為壓力巨大,有些人甚至患上抑鬱和焦慮。對於亞裔社區,教育至關重要。有人錯把阿茲海默症當做精神病,但阿茲海默症是大腦疾病,是一種不正常的老化現象。通過教育消除消除偏見和陰影,才能有更多亞裔群體就醫並參與臨床試驗。

Aranda博士表示,對於阿茲海默病人的看護需要對其提供幫助和支援,尤其是華人看護者很少關注自身,要更好加強自我療癒。同時和阿茲海默病人交流也可改變方式,從語言交流變成肢體互動的方式,讓患者感覺在家庭裡被包容和融入其中。

Alzheimer's Greater Los Angeles非裔美國人社區教育與外展高級經理Petra Niles表示,全球有5500萬名阿茲海默患者,美國有700萬名患者,加州65歲以上患者人數是71萬9000人,其中非裔群體是其他群體患病率的兩倍。給予看護者定義很重要,家庭看護者和雇用的看護者是截然不同的,他們可通過各種資源獲得幫助。從1906年第一例阿茲海默至今百年,該疾病會越來越普遍,且不會消失。病人有問題要及時和醫生交流,同時加強鍛煉,保持身心健康都有益於預防和緩解。