去除汙名迷思 專家：阿茲海默症 早期診斷降風險

少數族裔媒體服務中心EMS（Ethnic Media Services）29日舉辦主題「挑戰少數族裔社區對阿茲海默症的汙名化」講座，邀請阿茲海默症專家解析相關議題。（Zoom截圖）

女性和少數族裔是阿茲海默症 的多發人群，尤其是華人群體存在對該病症的汙名化和誤解。少數族裔媒體服務中心EMS（Ethnic Media Services）29日舉辦主題是「挑戰少數族裔社區對阿茲海默症的汙名化」（Challenging the Stigma of Alzheimer's in Ethnic Communities）講座，邀請阿茲海默症專家解析相關議題。

加州 公共衛生廳(CDPH) Lucía Abascal博士有兩個家人患有阿茲海默症，她表示，阿茲海默症曾是加州人第三大死因，現在已成為第二大死因；估計到2040年，隨著社會高齡化趨勢，阿茲海默症病人比率也會上升，且女性和少數族裔更容易患上阿茲海默症。為此，CDPH致力於消除人們對該疾病的誤解和汙名化，讓社區了解阿茲海默，並改變偏見，讓阿茲海默成為可日常談論的話題。因為汙名化導致很多阿茲海默患者不願就醫，其家人害怕被診斷成阿茲海默症。這是一個逐漸進展的疾病，如能早期識別和診斷，更易採取措施降低風險。

如何改善阿茲海默症帶來的腦損傷？史丹福大學醫學院精神病學與行為科學系榮譽教授Dolores Gallagher Thompson博士表示，坊間流傳薑黃素和藍莓能預防阿茲海默症，但這些偏方沒有實際效果。同時很多人覺得年老記憶力衰退是正常的，不會將其歸因為阿茲海默症，因而不去就醫。她也會偶爾忘掉一些事情，但阿茲海默症是不一樣的。有責任讓大家了解這一疾病特徵，希望通過傾聽社區聲音，採取實際有效措施增強大腦健康。

南加大社會工作和老年學教授María Aranda博士表示，來自越南和中國的移民族群患有阿茲海默症的群體很大，研究顯示亞裔 家庭存在巨大看護壓力，很多中年人承擔著扶老攜幼的雙重責任，而華人傳統文化又倡導孝順，但在美國長大的年輕人沒有這樣的概念，導致其父母的期待落空。因為壓力巨大，有些人甚至患上抑鬱和焦慮。對於亞裔社區，教育至關重要。有人錯把阿茲海默症當做精神病，但阿茲海默症是大腦疾病，是一種不正常的老化現象。通過教育消除消除偏見和陰影，才能有更多亞裔群體就醫並參與臨床試驗。

Aranda博士表示，對於阿茲海默病人的看護需要對其提供幫助和支援，尤其是華人看護者很少關注自身，要更好加強自我療癒。同時和阿茲海默病人交流也可改變方式，從語言交流變成肢體互動的方式，讓患者感覺在家庭裡被包容和融入其中。

Alzheimer's Greater Los Angeles非裔美國人社區教育與外展高級經理Petra Niles表示，全球有5500萬名阿茲海默患者，美國有700萬名患者，加州65歲以上患者人數是71萬9000人，其中非裔群體是其他群體患病率的兩倍。給予看護者定義很重要，家庭看護者和雇用的看護者是截然不同的，他們可通過各種資源獲得幫助。從1906年第一例阿茲海默至今百年，該疾病會越來越普遍，且不會消失。病人有問題要及時和醫生交流，同時加強鍛煉，保持身心健康都有益於預防和緩解。