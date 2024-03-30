我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

去除汙名迷思 專家：阿茲海默症 早期診斷降風險

記者張宏／洛杉磯報導
少數族裔媒體服務中心EMS（Ethnic Media Services）29日舉辦主題「挑戰少數族裔社區對阿茲海默症的汙名化」講座，邀請阿茲海默症專家解析相關議題。（Zoom截圖）
少數族裔媒體服務中心EMS（Ethnic Media Services）29日舉辦主題「挑戰少數族裔社區對阿茲海默症的汙名化」講座，邀請阿茲海默症專家解析相關議題。（Zoom截圖）

女性和少數族裔是阿茲海默症的多發人群，尤其是華人群體存在對該病症的汙名化和誤解。少數族裔媒體服務中心EMS（Ethnic Media Services）29日舉辦主題是「挑戰少數族裔社區對阿茲海默症的汙名化」（Challenging the Stigma of Alzheimer's in Ethnic Communities）講座，邀請阿茲海默症專家解析相關議題。

加州公共衛生廳(CDPH) Lucía Abascal博士有兩個家人患有阿茲海默症，她表示，阿茲海默症曾是加州人第三大死因，現在已成為第二大死因；估計到2040年，隨著社會高齡化趨勢，阿茲海默症病人比率也會上升，且女性和少數族裔更容易患上阿茲海默症。為此，CDPH致力於消除人們對該疾病的誤解和汙名化，讓社區了解阿茲海默，並改變偏見，讓阿茲海默成為可日常談論的話題。因為汙名化導致很多阿茲海默患者不願就醫，其家人害怕被診斷成阿茲海默症。這是一個逐漸進展的疾病，如能早期識別和診斷，更易採取措施降低風險。

如何改善阿茲海默症帶來的腦損傷？史丹福大學醫學院精神病學與行為科學系榮譽教授Dolores Gallagher Thompson博士表示，坊間流傳薑黃素和藍莓能預防阿茲海默症，但這些偏方沒有實際效果。同時很多人覺得年老記憶力衰退是正常的，不會將其歸因為阿茲海默症，因而不去就醫。她也會偶爾忘掉一些事情，但阿茲海默症是不一樣的。有責任讓大家了解這一疾病特徵，希望通過傾聽社區聲音，採取實際有效措施增強大腦健康。

南加大社會工作和老年學教授María Aranda博士表示，來自越南和中國的移民族群患有阿茲海默症的群體很大，研究顯示亞裔家庭存在巨大看護壓力，很多中年人承擔著扶老攜幼的雙重責任，而華人傳統文化又倡導孝順，但在美國長大的年輕人沒有這樣的概念，導致其父母的期待落空。因為壓力巨大，有些人甚至患上抑鬱和焦慮。對於亞裔社區，教育至關重要。有人錯把阿茲海默症當做精神病，但阿茲海默症是大腦疾病，是一種不正常的老化現象。通過教育消除消除偏見和陰影，才能有更多亞裔群體就醫並參與臨床試驗。

Aranda博士表示，對於阿茲海默病人的看護需要對其提供幫助和支援，尤其是華人看護者很少關注自身，要更好加強自我療癒。同時和阿茲海默病人交流也可改變方式，從語言交流變成肢體互動的方式，讓患者感覺在家庭裡被包容和融入其中。

Alzheimer's Greater Los Angeles非裔美國人社區教育與外展高級經理Petra Niles表示，全球有5500萬名阿茲海默患者，美國有700萬名患者，加州65歲以上患者人數是71萬9000人，其中非裔群體是其他群體患病率的兩倍。給予看護者定義很重要，家庭看護者和雇用的看護者是截然不同的，他們可通過各種資源獲得幫助。從1906年第一例阿茲海默至今百年，該疾病會越來越普遍，且不會消失。病人有問題要及時和醫生交流，同時加強鍛煉，保持身心健康都有益於預防和緩解。

阿茲海默症 加州 亞裔

上一則

加州春遊跳脫傳統 上山下海野趣十足

下一則

首屆大專盃匹克球聯誼賽 4/20開打

延伸閱讀

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦
加州速食業20元最低時薪 4月1日生效 業者員工一頭霧水

加州速食業20元最低時薪 4月1日生效 業者員工一頭霧水
前加州主計長余淑婷 宣布參選州長

前加州主計長余淑婷 宣布參選州長
產生「米酵菌酸」菌種生長環境普通 專家憂混入台灣生態鏈

產生「米酵菌酸」菌種生長環境普通 專家憂混入台灣生態鏈
房市前線／酒店去年交易量嚴重下降 今年下半年估漸好轉

房市前線／酒店去年交易量嚴重下降 今年下半年估漸好轉
關懷阿茲海默症 布碌崙4月12日舉辦健腦資源日

關懷阿茲海默症 布碌崙4月12日舉辦健腦資源日

熱門新聞

在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
華裔教師協會舉辦加州教師檢定考試說明會。（記者子為／攝影）

這職業年薪達10萬福利好、無年齡限制 新規有利華裔

2024-03-26 15:31
在好市多（Costco）的葡萄季節裡，棉花糖葡萄成為搶手貨，吸引了大量消費者，供不應求。（記者張庭瑜／攝影）

好市多2款葡萄甜度爆表 民眾瘋搶

2024-03-24 02:15

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案