我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

月付10元即有醫保 別再枉繳罰金

編譯胡立宗／綜合報導
加州全保可以低額投保，但許多低收家庭卻因不知道這項資訊而無端受罰。（取自加州全保網頁）
加州全保可以低額投保，但許多低收家庭卻因不知道這項資訊而無端受罰。（取自加州全保網頁）

很多人可能還沒察覺到，沒有醫療保險者在納稅時會被多收一筆罰鍰。加州2022年報稅紀錄顯示，27萬1000戶因為沒有醫保而被罰了3億1200萬元，每戶平均罰款為1149元。固然很多人是有經濟能力但忘記投保，但對60%的受罰者來說，保費卻是不可承受之重，因為整個家庭的年收不超過5萬元。

當然，聯邦與加州對沒有醫保者罰款是為了提高保險率，這點在2022年的紀錄上也確實顯現效能，當年的未保者只占65歲以下的6.2%、創歷史新低。但是對低收入戶來說，未免太過無辜，因為他們很多人可以以每月10元的代價獲得加州全保（Covered California），卻因為不知道而必須繳百倍的罰鍰。

非營利媒體CalMatters指出，沒有醫保的人，2024年納稅時還是會被罰，因為加州是全美唯四會開罰的州，今年的額度為成人850元、孩童425元。除了有能力保險的人得趕快投保，沒財力的人也可以申請補助，每個月就能依收入獲得補助，加入Covered California。雖然全面開放期已經截止，但失業、成家、生產等特殊狀況還是可以加入全保。

應保未保者當中，粗估有60萬人可以獲得補貼，其中26萬人可以以每月10元獲得加州全保，享受抵扣額度極高的醫保。舉例來說，洛杉磯地區年收5萬元的一家四口保費可以降低至每月28元，視情況還能免費納入全保；但是當地年收5萬元的單身者，醫保月費就會達295元或以上了。

Covered California的執行長Jessica Altman表示，很多人可以保卻未保，因此承擔高額罰款，這種現象不該持續出現，因此全保必須宣導再宣導。不過，現實環境卻讓全保無法自動送上門，因為州法限制政府機關的宣傳行為，特別是不能說服民眾參與某個方案，因此直到現在的做法都只停留在，在特定地點放傳單，由需要的人自行取閱。

加州 醫保 醫療保險

上一則

留學生協會聯盟舉辦籃球賽 競技兼交流

下一則

西雅圖國際影展 4/1至18日辦楊德昌回顧展

延伸閱讀

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦
加州速食業20元最低時薪 4月1日生效 業者員工一頭霧水

加州速食業20元最低時薪 4月1日生效 業者員工一頭霧水
洛城新語／股市帶動 加州房價水漲船高

洛城新語／股市帶動 加州房價水漲船高
SB 549法案 印地安賭場遊說闖關 如果通過 恐壟斷加州賭博業

SB 549法案 印地安賭場遊說闖關 如果通過 恐壟斷加州賭博業
前加州主計長余淑婷 宣布參選州長

前加州主計長余淑婷 宣布參選州長
房市前線／酒店去年交易量嚴重下降 今年下半年估漸好轉

房市前線／酒店去年交易量嚴重下降 今年下半年估漸好轉

熱門新聞

在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
華裔教師協會舉辦加州教師檢定考試說明會。（記者子為／攝影）

這職業年薪達10萬福利好、無年齡限制 新規有利華裔

2024-03-26 15:31
在好市多（Costco）的葡萄季節裡，棉花糖葡萄成為搶手貨，吸引了大量消費者，供不應求。（記者張庭瑜／攝影）

好市多2款葡萄甜度爆表 民眾瘋搶

2024-03-24 02:15

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案