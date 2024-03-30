月付10元即有醫保 別再枉繳罰金

加州全保可以低額投保，但許多低收家庭卻因不知道這項資訊而無端受罰。（取自加州全保網頁）

很多人可能還沒察覺到，沒有醫療保險 者在納稅時會被多收一筆罰鍰。加州 2022年報稅紀錄顯示，27萬1000戶因為沒有醫保 而被罰了3億1200萬元，每戶平均罰款為1149元。固然很多人是有經濟能力但忘記投保，但對60%的受罰者來說，保費卻是不可承受之重，因為整個家庭的年收不超過5萬元。

當然，聯邦與加州對沒有醫保者罰款是為了提高保險率，這點在2022年的紀錄上也確實顯現效能，當年的未保者只占65歲以下的6.2%、創歷史新低。但是對低收入戶來說，未免太過無辜，因為他們很多人可以以每月10元的代價獲得加州全保（Covered California），卻因為不知道而必須繳百倍的罰鍰。

非營利媒體CalMatters指出，沒有醫保的人，2024年納稅時還是會被罰，因為加州是全美唯四會開罰的州，今年的額度為成人850元、孩童425元。除了有能力保險的人得趕快投保，沒財力的人也可以申請補助，每個月就能依收入獲得補助，加入Covered California。雖然全面開放期已經截止，但失業、成家、生產等特殊狀況還是可以加入全保。

應保未保者當中，粗估有60萬人可以獲得補貼，其中26萬人可以以每月10元獲得加州全保，享受抵扣額度極高的醫保。舉例來說，洛杉磯地區年收5萬元的一家四口保費可以降低至每月28元，視情況還能免費納入全保；但是當地年收5萬元的單身者，醫保月費就會達295元或以上了。

Covered California的執行長Jessica Altman表示，很多人可以保卻未保，因此承擔高額罰款，這種現象不該持續出現，因此全保必須宣導再宣導。不過，現實環境卻讓全保無法自動送上門，因為州法限制政府機關的宣傳行為，特別是不能說服民眾參與某個方案，因此直到現在的做法都只停留在，在特定地點放傳單，由需要的人自行取閱。