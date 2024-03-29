2024春季升學規劃講座／Admission Masters分享要訣

「Admission Masters」執行長Jenny Wheatley。（Jenny Wheatley提供）

「Admission Masters」升學 規劃教育機構執行長Jenny Wheatley將在4月6日（周六）、由世界日報 的春季升學規劃講座中發表主題演講「2024年大學入學趨勢與成功策略導航」，為準備今年暑假升學計劃的高中畢業生提供建議。講座中，她將詳細分析2024年大學入學的趨勢與相關數據，以及如何根據趨勢制定成功的升學策略提供深入見解。

Wheatley指出，相較於去年，今年早期申請截止日期前的報名人數增加了18%，達到歷史新高。這一數據不僅凸顯了早期申請的日益普及，也顯示出越來越多的學院和大學傾向於在早期階段錄取學生。因此，Wheatley強調，學生必須提前做好準備，尤其要在高中三年級的暑假之前完成所有準備工作，以應對早期申請的截止日期。

除了關注申請截止日期外，Wheatley還將深入探討平權 法案（Affirmative Action）對不同種族和民族背景學生入學情況的影響。在不考慮族裔背景、不優惠某些群體的招生政策下，不同背景學生的入學機會如何變化，以及學院為適應這一政策所做出的調整，這些都是學生和家長需要特別關注的重點。

此外，Wheatley還將分享幾項成功入學的策略，包括如何有效地發展個人興趣和參與課外活動、教師推薦信的撰寫要點、以及申請論文的組織方法。她將根據今年入學結果的數據，提供學生更好地準備這些申請材料的建議，以提升被心儀大學錄取的機會。

2024春季升學規劃講座將透過Zoom線上平台分享他們的專業見解和建議，時間是下午1時至3時30分。登記連結：https://shorturl.at/iCFN9