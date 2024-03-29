春日採摘樂 南加農場全年開放 蔬果鮮花摘不停

大片鬱金香花海。（Underwood Family Farms）

南加 州陽光明媚的春天不僅帶來了綻放的鮮花，也是各種瓜果蔬菜生長的好季節。迎著春日的陽光，在周末赴一場採摘之旅，既能夠親自動手採摘喜歡的果蔬和鮮花，還能為生活增添許多樂趣，成為許多南加華人 周末出遊的好選擇。

南加華人小劉近日在農場體驗了一把採摘樂趣，她表示「自己動手採摘蔬果是一種別樣的體驗，更加新鮮的同時也了解到蔬果和花卉生長的環境和形式，收穫很多。」小劉前往的這家農場是南加知名的「Underwood Family Farms」農場，位於南加州 范杜拉縣（Ventura County）的Moorpark，農場整一年都開放「自行採摘」（Pick Your Own）項目，採摘種類依季節調整。

向日葵花田。（Underwood Family Farms） 民眾摘取的大朵向日葵。（記者朱敏梓/攝影）

一進入採摘區域，大片花田映入眼簾，三月的花田有大片的鬱金香和向日葵開放，整個農田都被五顏六色的鮮花覆蓋，賞心悅目。只需在門口領取一個籃子，就可以開始挑選和採摘鮮花。需要注意的是，在採摘時必須將花朵連根拔起，回家後再修剪花莖。採摘後，現場還有專門的清洗區域，可以將花朵根部清洗後，再套上袋子。向日葵和的鬱金香價格是1.5元一枝，買得越多，折扣越多，雖然相較起超市的鮮花並沒有很明顯的價格優勢，但農場的鮮花更大、更飽滿一些，且能夠自由搭配和選擇，更重要的是「體驗的過程」。雖然鬱金香的時節即將進入尾聲，但向日葵依舊全面綻放，接下去還有薰衣草花季。

蔬菜採摘區域。（記者朱敏梓/攝影）

除了花朵之外，種類豐富的蔬菜和水果也同樣誘人。甜菜、西蘭花、高麗菜、芹菜、花椰菜、檸檬等全年供應採摘，每個季節還會推出限定水果和蔬菜，例如即將到來的草莓和藍莓季，五月的牛油果和白菜，六月的豆類、樹莓和茄子等，每個季節都能收穫不同體驗，所有的蔬菜水果都保證是「天然、有機」。三月通常是採摘草莓開始的季節，但今年的草莓季有所延後，並未開放，草莓季能夠持續三個月，價格為3.5元一磅，農場摘到的草莓又香又甜，受到許多「採摘客」的青睞。

根據農場的說法：「農場堅持實行一種稱為永續農業的耕作方法，透過綜合害蟲管理、堆肥和最少的農藥，種植健康美味的產品。」

農場推出的「動物秀」。（記者朱敏梓/攝影） 農場內為孩子們提供的遊樂設施。（記者朱敏梓/攝影） 農場提供了豐富的活動，例如製作復活節彩蛋籃。（記者朱敏梓/攝影）

在體驗完採摘項目後，民眾還可以與「Underwood Family Farms」農場中的各種小動物們互動，這裡有小羊、牛、驢、馬、羊駝、小豬、鴕鳥、火雞等。小朋友們也可以進入農舍內，與小羊羔「親密接觸」，農場還有動物秀 (Animal Show)，在講解員和動物們有趣的「演出」中，更了解動物的習性和日常，農場裡還提供許多遊樂設施供孩童玩耍。

「Underwood Family Farms」平日的門票為10元一人，2歲以下免費，3月16日至4月7日期間農場推出了「春天的復活節」（Springtime Easter Festival）限定活動，票價有所不同。想要了解票價和活動信息，可以前往https://underwoodfamilyfarms.com/。