開發商控告前財務官侵吞公款 和女友挪用低收入住房資金
洛杉磯開發商香格里拉工業公司（Shangri-La Industries）近日提起訴訟，指控其前首席財務官霍姆斯（Cody Holmes）挪用了數百萬原本應用於低收入住房項目的資金，滿足自己和前女友維特（Madeline Witt）奢華生活方式。目前香格里拉已向法院申請對霍姆斯和維特發出臨時限制令，凍結二人資產，預防轉移或藏匿不當所得。
香格里拉工業公司曾利用加州「Homekey計畫」等經濟適用住房項目的政府撥款，建設和維護專為無家可歸者設計的低收入住房。然而，由於霍姆斯的侵占，其中幾個住房項目，包括雷德蘭（Redlands）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）的前汽車旅館改建項目等，如今面臨失去抵押品贖回權的風險，該公司也因違約被加州住房和社區發展廳起訴。
據訴狀稱，現年29歲的霍姆斯利用其職務之便，通過竄改簽名、偽造文件、開設虛假帳戶等欺詐手段，將巨額資金轉移至自己和28歲的維特名下，用於購買包括價值3萬5000元的愛彼（Audemars Piguet）鑽石手錶、1萬6839元的愛馬仕橙色Togo Birkin包、12萬7073元的53克拉鑽石項鍊、4萬3475元的私人飛機旅行、5萬3400元的科切拉音樂節特別通行證，以及一輛法拉利波托菲諾（Ferrari Portofino）跑車和一輛賓利添越（Bentley Bentayga）SUV，以及租賃比佛利山莊一處6500平方英尺的豪宅。
香格里拉工業公司代理律師孫自華（Brian A. Sun）表示，除了對霍姆斯的欺詐行為感到震驚和失望，公司也對其操縱他人參與欺詐的程度感到不安。目前，香格里拉已向法院申請對霍姆斯和維特發出臨時限制令，凍結二人資產，以防其轉移或藏匿不當所得。
香格里拉工業公司就被告挪用的資金，要求賠償超過2000萬元，並就其盜竊行為對公司造成的財務風險和收入損失，要求額外賠償2000萬元。而霍姆斯和維特目前尚未對訴訟做出回應。
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