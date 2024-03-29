開發商控告前財務官侵吞公款 和女友挪用低收入住房資金

洛杉磯開發公司前首席財務官及其前女友被控挪用數百萬美元低收入住房項目資金資助奢華生活，導致多個住房項目財務危機，公司尋求超過2000萬元賠償。（abc7電視台）

洛杉磯開發商香格里拉工業公司（Shangri-La Industries）近日提起訴訟，指控其前首席財務官霍姆斯（Cody Holmes）挪用了數百萬原本應用於低收入 住房項目的資金，滿足自己和前女友維特（Madeline Witt）奢華生活方式。目前香格里拉已向法院申請對霍姆斯和維特發出臨時限制令，凍結二人資產，預防轉移或藏匿不當所得。

香格里拉工業公司曾利用加州 「Homekey計畫」等經濟適用住房項目的政府撥款，建設和維護專為無家可歸者設計的低收入住房。然而，由於霍姆斯的侵占，其中幾個住房項目，包括雷德蘭（Redlands）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）的前汽車旅館改建項目等，如今面臨失去抵押品贖回權的風險，該公司也因違約被加州住房和社區發展廳起訴。

據訴狀稱，現年29歲的霍姆斯利用其職務之便，通過竄改簽名、偽造文件、開設虛假帳戶等欺詐手段，將巨額資金轉移至自己和28歲的維特名下，用於購買包括價值3萬5000元的愛彼（Audemars Piguet）鑽石手錶、1萬6839元的愛馬仕橙色Togo Birkin包、12萬7073元的53克拉鑽石項鍊、4萬3475元的私人飛機旅行、5萬3400元的科切拉音樂節特別通行證，以及一輛法拉利波托菲諾（Ferrari Portofino）跑車和一輛賓利添越（Bentley Bentayga）SUV，以及租賃比佛利山 莊一處6500平方英尺的豪宅。

香格里拉工業公司代理律師孫自華（Brian A. Sun）表示，除了對霍姆斯的欺詐行為感到震驚和失望，公司也對其操縱他人參與欺詐的程度感到不安。目前，香格里拉已向法院申請對霍姆斯和維特發出臨時限制令，凍結二人資產，以防其轉移或藏匿不當所得。

香格里拉工業公司就被告挪用的資金，要求賠償超過2000萬元，並就其盜竊行為對公司造成的財務風險和收入損失，要求額外賠償2000萬元。而霍姆斯和維特目前尚未對訴訟做出回應。