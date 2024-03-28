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二手網站騙案多 當心個資洩漏

記者朱敏梓／洛杉磯報導
二手交易平台詐騙多，宜多加小心。(示意圖，Artem Beliaikin/Unsplash)
二手交易平台詐騙多，宜多加小心。(示意圖，Artem Beliaikin/Unsplash)

許多民眾喜愛用二手平台買賣閒置物品，需要注意的是，二手平台也是網絡詐騙的重災區，詐騙套路層出不窮。對許多不熟知交易過程的新手來說，可能一不小心就上騙子的當，損失錢財或是洩露重要信息。有華人就在近期出售二手物品時，接連收到多條詐騙信息。

華人小劉近日使用二手平台Poshmark出售閒置物品，當她上架物品後，立馬收到好幾個留言，這讓初次使用該平台的她，感到十分欣喜。這些留言大多都寫著「請問能否通過電話或郵件，發送給我更多商品圖片、視頻和具體信息，然後我會立即付款」，或是「我希望買這個給我的兒子/女兒，請問可以發給我更多商品信息嗎？」。

評論者大多都會附上他們的電子郵件或是電話號碼，讓評論看起來更具真實性。懷著半信半疑態度，小劉給其中一人通過郵件發送商品的視頻和照片，過一會兒，對方回覆稱「他願意出更高價格購買，可否不要通過Poshmark交易，會寄現金支票過來。」看到這，小劉起疑心，便不再回覆。

之後小劉查閱Reddit發現，這些都是典型詐騙套路，試圖誘使賣家不經過平台交易，再用例如寄假支票的方式騙錢。即使不騙錢，一旦回覆，對方也會收集用戶的郵箱/手機等個人信息，以便日後發送詐騙短信和電話。果不其然，發送郵件後的第二天，小劉就發現對方郵箱已註銷。

對使用Facebook Marketplace或是線下交易的用戶來說，遇到發送Paypal、CashApp、Venmo、Zelle等付款請求的買家，一定要特別謹慎，因為這樣的招數，通常是詐騙。

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