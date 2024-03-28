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南加數十名中國兒童 入籍公民

本報記者／洛杉磯報導
華人慈善家張祥華作為嘉賓講話時分享了他移民美國的經歷。（本報記者／攝影）
華人慈善家張祥華作為嘉賓講話時分享了他移民美國的經歷。（本報記者／攝影）

美國公民及移民服務局(簡稱移民局，USCIS)26日在橙縣約巴林達市（Yorba Linda）尼克森總統圖書館（Richard Nixon Presidential Library）專門為青少年舉辦的入籍儀式，活動上100名青少年獲得公民證書。其中不乏來自中國的兒童，他們多數和父母移民美國，取得公民紙後最想做的事情是辦理中國簽證，和父母回中國探親。

（影音來源：本報記者）

和以往在洛杉磯會展中心舉辦的千人入籍儀式不同，這次是專門為青少年舉辦。在儀式上來自27個國家包括阿富汗、奧地利、喀麥隆、加拿大、中國、哥斯達黎加、埃及等地的100名兒童宣誓入籍，他們的年齡在10歲至18歲之間。

華人鍾先生的13歲孩子當天取得了公民紙，他表示，孩子和父母來美國已快十年，早就取得了護照，但是一直沒有拿到公民紙。他最近想帶孩子回中國探親，但是中國大使館要求第一次辦理中國簽證的華人必須遞交公民紙複印件，其他國家辦理簽證無需公民紙，只有中國使領館有這樣的要求。

來自中國的Zhanbo，和父母來到美國數年後當天取得了公民紙。他說，他入籍時沒有選擇英文名，他想保留他的中國名字，全家人今年會回中國探親旅行，他很想念中國的朋友。

華人慈善家張祥華受邀在活動中分享他移民美國的經歷。他在上個世紀80年代從上海來到美國，35年前在洛杉磯會展中心入籍，當時有近一萬人參加。他對美國夢的理解是，在一個自由的國度建立自己的事業和家庭。他如今實現了他的美國夢，希望大家也能實現，同時勉勵新移民為美國奉獻自己的力量。

移民局聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）辦事處主任Joseph Hackbarth 和尼克森圖書館館長Tamara Martin致詞祝賀這批新公民。

美國公民及移民服務局26日在橙縣約巴林達市尼克森總統圖書館專門為青少年舉辦的入籍...
美國公民及移民服務局26日在橙縣約巴林達市尼克森總統圖書館專門為青少年舉辦的入籍儀式。（本報記者／攝影）
洛杉磯移民局為來自27個國家的100名兒童舉辦宣誓入籍儀式。（本報記者／攝影）
洛杉磯移民局為來自27個國家的100名兒童舉辦宣誓入籍儀式。（本報記者／攝影）

移民局 華人 簽證

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