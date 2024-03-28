勒索受賄 洛市前副市長陳紓樺罪成

洛杉磯市前華裔副市長陳紓樺，被控串謀敲詐勒索受賄等12項重罪成立。（本報檔案照）

洛杉磯 市前華裔副市長陳紓樺（Raymond Chan），3月27日被陪審團判定有罪。他收受數萬美元賄賂，協助中國房地產開發商向當時的洛杉磯市議員惠薩（José Huizar）非法行賄，該項犯法行為破壞了城市房地產項目的批准。

現年67 歲的陳紓樺來自蒙特利公園市（Monterey Park），被判犯有他所面臨的全部12 項重罪：一項共謀違反《詐騙影響和腐敗組織(RICO)法》罪、七項誠實服務電匯詐欺罪、三項賄賂，以及一項向聯邦政府虛假陳述的罪名。

洛杉磯聯邦檢察官埃斯特拉達 (Martin Estrada) 表示，「陳紓樺利用其在市政府的領導地位，支持腐敗的個人和不擇手段的公司。透過今天的判決，我們發出了一個強烈的信息，即公眾不會容忍腐敗，付費政治在我們的社區中沒有立足之地。」

聯邦調查局洛杉磯分局代理助理局長賽義德（Mehtab Syed）表示：「陳紓樺決定為自己和腐敗同事致富，而不是推進造福洛杉磯居民的項目，然後在面對事實時撒了謊。」「聯邦調查局將繼續剷除腐敗，確保當地政府誠實運作，改善洛杉磯人的生活。」

惠蕯現年55 歲，自2005 年12 月起當選洛杉磯市議會第14 區（CD-14）議員，直至2020 年10 月辭職，該選區涵蓋洛杉磯市中心及其周邊一些地區。在市議員任內，惠薩擔任市議會規劃和土地使用管理 (PLUM) 委員會主席，負責監督該市所有主要商業和住宅開發項目。

陳紓樺是洛杉磯市府資深公務員，曾任洛杉磯市建築與安全局（LADBS）總經理，並於 2016 年至 2017 年擔任該市負責經濟發展的副市長。在公務員生涯33年後，他於2017年7月底退休 。當時洛杉磯市府為他舉行了歡送儀式，表彰他在領導城市建設、引入投資 、增加就業等方面的貢獻，幫助洛杉磯市特別是好萊塢和市中心區域發展。他在向時任市長賈西提（Eric Garcetti）提交退休申請書後，仍然獲得挽留，並以合約方式擔任主管經濟發展副市長，任滿一年後退休。

當時，中國綠地集團在洛市市中心實施的商住混合項目Metropolis，陳紓樺就是幕後推手。他透露，落地洛杉磯的外國投資之一是位於洛市中心的Grand Avenue大型商住混合建築項目，與中國交通建設集團合作。

陳紓樺還在退休表彰會上致詞，表示自己幾十年的公共服務生涯，最驕傲的是他可以團結不同部門團結合作，共同引進投資、就業和房地產開發案等。他還傳授自己的領導藝術和做人準則，「人們因為你的能力而尊重你，因為你的幫助而喜歡你」，「但你一定要謙虛」。然而，時過境遷，現在回憶起來很諷刺。