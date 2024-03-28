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橙縣海岸學院收藏毛澤東像失蹤

編譯胡立宗／綜合報導
橙縣海岸學院遭竊的毛澤東畫像。（取自ABC 7報導）
橙縣海岸學院遭竊的毛澤東畫像。（取自ABC 7報導）

前總統尼克森1972年訪問中國，普普藝術家安迪・沃荷（Andy Warhol ）受熱潮引響，創作多幅與中國有關的畫，其中之一就是中共領導人毛澤東的畫像。橙縣海岸學院（Orange Coast College）2020年時獲得匿名捐贈，原本計畫擇時展出，但近日卻發現由沃荷親筆簽名、編號250之187的作品不見，除了呼籲有心人將它送回，也以報警展開搜查。

橙縣海岸學院基金會執行長Doug Bennett表示，他們受贈之後一直沒有對外公開，因此並不是很多人知道畫作被放在Frank. M. Doyle Arts Pavilion的庫房內，「但是幾個月前清點時，畫作還在；兩周前清點時卻發現不見了，因此在3月13日報警」。

沃荷此幅作品，因為有親筆簽名，市價預估為5萬元。Doug Bennett說，畫作誕生日期早於尼克森深陷水門事件，因此他的中國行引發大量討論與關注，沃荷因此發想作畫。Doug Bennett說，一般民眾並不知道學院有此畫作，知情的都是校內人士，因此他希望有心人能察覺犯錯、將它送回。

柯斯塔梅莎警局近日已經進入校園，取走大樓與校區各處的監視畫面，校方表示，警察應該會逐一檢視錄影畫面。

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