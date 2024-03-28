我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

矽谷名人謝凱婷也遇過貴婦奈奈募資 嚇到想跳車

時振山徒弟遍全美 在洛獲聘客座教授

記者朱敏梓／洛杉磯報導
在當地學校的教學活動中，時振山受到學生歡迎。（受訪者提供）
在當地學校的教學活動中，時振山受到學生歡迎。（受訪者提供）

麵塑藝術家時振山，作為中國山東菏澤的非物質文化遺產時氏麵塑第四代傳承人，不畏跨越千里來到洛杉磯。在美定居之後，他依然全心致力於推廣「麵塑」這項傳統民間工藝，不僅參與多項文化交流活動，還收了十幾個「洋徒弟」，推動文化傳承。

時振山自2006年來到洛杉磯後，一直活躍於各個傳統節日慶祝和文化交流活動中，向當地民眾介紹麵塑文化，展現這項中華傳統藝術的獨特魅力。例如，在世界日報和蒙特利公園市舉辦的迎新年節展上，時振山從未曾缺席。他在現場為民眾製作麵塑，十二生肖、卡通人物他樣樣在行，短短幾分鐘內就創作出一個惟妙惟肖的作品，吸引了眾人的目光。

時振山說，麵塑作品經久耐放，擺放六、七十年都不會壞，是一個家居裝飾的佳品，這是由於在麵粉中加入了防腐成分。麵塑採用揉、搓、剪、挑、壓、黏、貼等手法來造型，捏、塑成花鳥魚蟲、景物、人物等多種具體形象，時振山補充，麵塑最難的地方在於眼部細節，讓一個麵塑作品看起來傳神、栩栩如生，需要多年的鑽研和精通。

為了讓這項傳統文化在海外得到傳承，時振山在教學上投入了大量時間。2019年，他被聘為好萊塢電影學院的客座教授，為學生們傳授麵塑藝術；他的教學風格生動活潑，深受學生喜愛。時振山的徒弟遍佈全美，包括西雅圖、紐約、芝加哥等城市，他希望能夠以此方式讓這門藝術在異國他鄉紮根生長。此外，時振山招收了十幾個「洋徒弟」，雖然他們都是亞裔面孔，但在美國出生長大，都是從零開始學習這項傳統文化。

時振山說，光是春節期間，他就要參加幾十場活動，多是中小學的教學活動。他走進美國當地的學校，與學生面對面分享中國的麵塑藝術，讓他們在親手製作中感受這項傳統藝術的魅力。他說，許多孩子都對中華傳統文化非常感興趣，這也讓他幹勁十足。

時振山製作的牡丹花栩栩如生。（記者朱敏梓/攝影）
時振山製作的牡丹花栩栩如生。（記者朱敏梓/攝影）

時振山擅長塑造多類型的麵塑作品，包括牡丹、關羽、財神、八仙過海等機具中華傳統特色的形象，這些作品以其細緻的工藝和生動的形象，被一些知名的藝術機構和博物館收藏，用於展覽和教育活動。

時振山的部分麵塑作品。（記者朱敏梓／攝影）
時振山的部分麵塑作品。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 蒙特利公園市 亞裔

上一則

美食樂園／這家Yelp榜上餐廳 龍蝦好吃到饕客差點舔桌

下一則

捏麵人時振山年逾6旬來美傳承 聯國譽為民間工藝美術家

延伸閱讀

北卡教堂山音樂節 機械姬詮釋技術與人性

北卡教堂山音樂節 機械姬詮釋技術與人性
再獲趙無極作品 港M+博物館收藏稱冠亞洲

再獲趙無極作品 港M+博物館收藏稱冠亞洲
達芬奇多媒體展登陸洛城 適合親子行

達芬奇多媒體展登陸洛城 適合親子行
大都會博物館 辦亞洲藝術慶典

大都會博物館 辦亞洲藝術慶典
知名畫家古銑賢：餘生和丹青相伴

知名畫家古銑賢：餘生和丹青相伴
弘揚傳統 紐約旗袍文化交流協會成立

弘揚傳統 紐約旗袍文化交流協會成立

熱門新聞

「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅