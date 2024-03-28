時振山徒弟遍全美 在洛獲聘客座教授

在當地學校的教學活動中，時振山受到學生歡迎。（受訪者提供）

麵塑藝術家時振山，作為中國山東菏澤的非物質文化遺產時氏麵塑第四代傳承人，不畏跨越千里來到洛杉磯 。在美定居之後，他依然全心致力於推廣「麵塑」這項傳統民間工藝，不僅參與多項文化交流活動，還收了十幾個「洋徒弟」，推動文化傳承。

時振山自2006年來到洛杉磯後，一直活躍於各個傳統節日慶祝和文化交流活動中，向當地民眾介紹麵塑文化，展現這項中華傳統藝術的獨特魅力。例如，在世界日報和蒙特利公園市 舉辦的迎新年節展上，時振山從未曾缺席。他在現場為民眾製作麵塑，十二生肖、卡通人物他樣樣在行，短短幾分鐘內就創作出一個惟妙惟肖的作品，吸引了眾人的目光。

時振山說，麵塑作品經久耐放，擺放六、七十年都不會壞，是一個家居裝飾的佳品，這是由於在麵粉中加入了防腐成分。麵塑採用揉、搓、剪、挑、壓、黏、貼等手法來造型，捏、塑成花鳥魚蟲、景物、人物等多種具體形象，時振山補充，麵塑最難的地方在於眼部細節，讓一個麵塑作品看起來傳神、栩栩如生，需要多年的鑽研和精通。

為了讓這項傳統文化在海外得到傳承，時振山在教學上投入了大量時間。2019年，他被聘為好萊塢電影學院的客座教授，為學生們傳授麵塑藝術；他的教學風格生動活潑，深受學生喜愛。時振山的徒弟遍佈全美，包括西雅圖、紐約、芝加哥等城市，他希望能夠以此方式讓這門藝術在異國他鄉紮根生長。此外，時振山招收了十幾個「洋徒弟」，雖然他們都是亞裔 面孔，但在美國出生長大，都是從零開始學習這項傳統文化。

時振山說，光是春節期間，他就要參加幾十場活動，多是中小學的教學活動。他走進美國當地的學校，與學生面對面分享中國的麵塑藝術，讓他們在親手製作中感受這項傳統藝術的魅力。他說，許多孩子都對中華傳統文化非常感興趣，這也讓他幹勁十足。

時振山製作的牡丹花栩栩如生。（記者朱敏梓/攝影）